Präsentation und Diskussion einer Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung der Grundstücke Darmstraße 4 a, 6 und 8

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Mittwoch, 18. Oktober 2023, von 18 bis 20 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger in das „Naturfreundehaus“ (Großer Saal, Darmstraße 4 a, barrierefrei) zu einer Präsentation und Diskussion einer Machbarkeitsstudie über erste Varianten einer künftigen Umnutzung der Grundstücke Darmstraße 4 a, 6 und 8 ein. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig.

An der eingangs genannten Stelle soll nach ersten Überlegungen von Anwohnerinnen und Anwohnern einerseits, städtischen Fachämtern andererseits ein Ort der Zusammenkunft für die in diesem Stadtteil lebenden Menschen geschaffen werden. Anlass zu dieser Idee war der Kauf der Grundstücke Darmstraße 6 und 8, die an das Grundstück der „Naturfreunde“ angrenzen, durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt Ende 2022.

Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt als der für die Städtebauförderung zuständigen Verwaltungsstelle haben Anwohnerinnen und Anwohner zunächst eine Aufgabenstellung für eine zu beauftragende Machbarkeitsstudie erarbeitet. Darauf aufbauend haben das Stadtplanungsamt und die Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft (DSE) das Büro „prosa | Architektur + Stadtplanung BDA Quasten Rauh PartGmbB“ mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt.

„Wir befinden uns noch in einer Ideen- und Prüfungsphase. Das Miteinander der Menschen vor Ort und der Fachverwaltung ist ein lebendiger und produktiver Prozess. Der enge und offene Austausch von beiden Seiten prägt das Projekt und die Quartiersentwicklung“, erklärt Planungsdezernent Michael Kolmer.

Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sollen an diesem Abend die möglichen Gestaltungs- und Nutzungsszenarien und -varianten betrachtet und erörtert werden. Ziel ist es, zu den vorgestellten Ideen weitere Meinungen zu hören, um im Anschluss eine Vorzugsvariante herausarbeiten zu können. Zugleich wird über den geplanten Abriss der maroden Gebäude auf dem Grundstück Darmstraße 6 informiert.

Bereits vor dem Präsentationsteil am Abend werden ab 16.30 Uhr die Grundstücke Darmstraße 4 a, 6 und 8 zugänglich sein. Dort können Interessierte mit Beteiligten und Beschäftigten der Fachverwaltung (Grünflächen, Umwelt, Klimaschutz, Kinder- und Jugendförderung sowie Stadtplanung) ins Gespräch kommen.

Unterstützt wird die Wissenschaftsstadt Darmstadt von der ProjektStadt aus Frankfurt am Main. Die Stadtentwicklungsexperten der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) sind seit 2018 treuhänderisch mit dem Fördergebietsmanagement beauftragt. Die eingangs genannten Grundstücke liegen im Städtebaufördergebiet „Kapellplatz – Woogsviertel – Ostbahnhof“, das seit 2016 im Städtebauförderprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ von Bund, Land und Stadt gefördert wird.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.darmstadt.de/foerdergebiet-da-ost.

Hintergrund

Im Gremium der „Lokalen Partnerschaft“ – eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Vereine sowie Eigentümerinnen und Eigentümer – und im Kontext der Bearbeitung des Konzepts „Lebendiger Einzelhandel“ wurde der Bedarf an einem Quartierstreff im Gebiet offenkundig. Auch im Rahmen der Neustrukturierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Darmstadt wurde festgestellt, dass das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Darmstädter Osten bisher unzureichend ist. Ziel ist es daher, Räume für Vereinsarbeit und Stadtteilinitiativen sowie Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Lage und Grundstücke

Das städtische Grundstück Darmstraße 4 a ist in Erbpacht an den Verein Naturfreunde e.V. noch bis zum Jahr 2060 vergeben; es hat eine Größe von 616 Quadratmeter. Das Grundstück Darmstraße 6 und die Darmstraße 8 sind seit 15. Dezember 2022 im städtischen Besitz. Das Grundstück Darmstraße 6 hat eine Größe von 215 Quadratmeter. Die Grundstücke Darmstraße 4 a und 6 liegen aktuell in keinem rechtsgültigen Bebauungsplangebiet. Somit unterliegen sie dem Paragraf 34 Baugesetzbuch. Das Grundstück Darmstraße 8 liegt im rechtsgültigen Bebauungsplangebiet O 16 „Darmstraße Nord“; die Festsetzungen weisen das 358 Quadratmeter große Grundstück als öffentliche Grünfläche aus.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt