Hanno Benz wurde in das Amt des Oberbürgermeisters eingeführt und vereidigt

Teilen

Im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung im darmstadtium wurde am Sonntag, 25. Juni 2023, Hanno Benz als Nachfolger von Jochen Partsch in das Amt des Oberbürgermeisters der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingeführt und vereidigt. Jochen Partsch wurde nach zwölfjähriger Amtszeit als Oberbürgermeister verabschiedet.

In seiner ersten Rede als Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt brachte Hanno Benz seine Wertschätzung und seinen Respekt vor diesem Amt und den damit einhergehenden Aufgaben und Verpflichtungen zum Ausdruck. Er freue sich auf eine kollegiale Zusammenarbeit sowohl im Magistrat als auch in der Stadtverordnetenversammlung. Hierbei, so Benz, sei es wichtig, einander zuzuhören, um einvernehmliche Lösungen und Kompromisse zu finden. Konsens, nicht Konflikt sei ihm ein zentrales Anliegen. Benz betonte, er möchte Ansprechpartner für alle politischen Akteure in Darmstadt sein und mit allen demokratischen Parteien in der Stadtverordnetenversammlung das Gespräch und die Zusammenarbeit suchen.

Seinem Amtsvorgänger Partsch dankte Benz für dessen Leistungen. Mit seiner Arbeit in den vergangenen zwölf Jahren habe sich Partsch Respekt und Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg verschafft, so Benz.

Über die Schwerpunkte seiner Amtszeit sagte Benz: „Ich will – und das habe ich mit ‚Darmstadt für alle‘ gemeint, ein Oberbürgermeister für alle Darmstädterinnen und Darmstädter sein, auch und gerade für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“ Dies sei unter sozialer Gerechtigkeit zu verstehen. Die Kommunalpolitik, so Benz, müsse in der Lage sein, den Menschen Antworten zu geben, wie die Folgen der Pandemie, der Zeitenwende, der Energiepreiskrise und der Inflation abgemildert werden können. Die kommunale Daseinsvorsorge müsse für soziale Grundrechte und die Voraussetzungen sorgen, die Familien und der Gesellschaft Stabilität geben. Aufgabe der Kommunalpolitik sei es, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, die ärztliche Versorgung und Pflege sicherzustellen, Kita-Plätze, gute Schulen, Hochschulen und eine gute Volkshochschule zu garantieren, ein breites Kultur- und Sportangebot zu etablieren, öffentliche Mobilität sowie verlässliche digitale Netze und Dienste anzubieten, so Benz.

Im Anschluss an die Amtsübergabe fand im Foyer des darmstadtium ein Empfang statt, zu dem der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt eingeladen hatte.

Der 1972 in Darmstadt geborene Hanno Benz lebt mit seiner Familie in Arheilgen. Nach dem Besuch der Bernhard-Adelung- und der Bertolt-Brecht-Schule absolvierte er zunächst seinen Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz und studierte im Anschluss Politik, Literatur- und Sprachwissenschaften.

Beruflich war er fortlaufend an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Kommunikation tätig. Zuletzt war er Leiter des Bereichs „Public Affairs“ bei einem Energieversorger im Rhein-Main Gebiet. Politisch ist er seit 1989 für die SPD aktiv. Von 2001 bis 2016 war er für die SPD Stadtverordneter und von 2006 bis 2016 Vorsitzender der SPD-Fraktion in Darmstadts Stadtverordnetenversammlung.

Im Rahmen der Oberbürgermeisterwahl, die am 19. März und 2. April 2023 stattfand, konnte Hanno Benz die meisten Stimmen für sich gewinnen.

Bild: Sandra Kühnapfel

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt