Wissenschaftsstadt Darmstadt und BKK Linde kündigen Fortsetzung des Projekts „Familien in Balance (FiB) – gemeinsam mittendrin und DAbei“ an

2022 fand erstmals die Projektwoche „Familien in Balance“ statt, in deren Rahmen, Familien umfassend zu verschiedenen gesundheitlichen Themen informiert wurden. Das Projekt wurde von der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit Unterstützung der BKK Linde umgesetzt. Die verschiedenen Angebote, unter anderem zu den Themen Achtsamkeit, Bewegungsförderung und Resilienz, fanden einen breiten Zuspruch. Besonders gefragt waren die Workshops zum gesunden Medienkonsum bei Heranwachsenden als auch die Impulse für einen stressfreien Familienalltag. Das Projektteam zieht ein insgesamt positives Fazit zur Projektwoche und bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen und weiteren Themenwünschen, wurde nun entschieden, das Projekt „Familien in Balance“ auch in diesem Jahr fortzusetzen.

„Wir haben das aktuelle Programm nochmals angepasst, sodass nun noch mehr Familien von den Angeboten profitieren können. Denn es gilt Familien nicht nur, aber besonders in schwierigen Zeiten gezielt Aufmerksamkeit zu schenken. Zudem haben wir die Themenwünsche der Familien aufgegriffen und wiederum ein sehr informatives Programm zusammengestellt, welches an die Bedarfe der Familien direkt anknüpft“, betont Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

„Die Veranstaltungsreihe ‚Familien in Balance‘ stellt eine wunderbare Ergänzung zu den Angeboten des Familienzentrums dar. Wir stellen fest, dass die alltäglichen Herausforderungen an und in den Familien nicht erst mit der Pandemie stark gestiegen sind. Die Angebote haben Impulse und Hilfestellungen gegeben, um den Familienalltag harmonischer zu gestalten“, ergänzt Yvonne Gaye, Leiterin des Familienzentrums.

Der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe findet am 25. Juni 2023 im Rahmen des Sport- und Spielfestes der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg statt. Das Projekt „Familien in Balance“ hält am eigenen Stand eine Fülle an Informationen bereit und bietet Bewegungsangebote für Klein und Groß. Anschließend finden rund um die Sommerferien Vorträge und Workshops, insbesondere zu den Themen mentale Gesundheit und Ernährung, sowohl in digitaler Form als auch in Präsenz bzw. in einem hybriden Format statt.

Angebot zum Mitmachen am Sport- und Spielfest 2023: „Aktiv und fit – spielt alle mit“ 25. Juni 2023 von 11 Uhr bis 17 Uhr

Weitere Vorträge und Workshops:

Essstörungen: Verstehen und vermeiden! 5. Juli 2023 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Kurzer Kurs: Blitzentspannungsübungen für den Alltag! 12. Juli 2023 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Gesunder Schlaf in stressigen Zeiten! 13. September 2023 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Kinder stärken Resilienz im Familienalltag! 20. September 2023 von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Gesunde und erfolgreiche Ernährung! 23. September 2023 von 11 Uhr bis 12 Uhr

Es wird um Anmeldung per Mail an Familien-in-Balance@darmstadt.de oder persönlich im Familienzentrum, Stadthaus III, Frankfurter Straße 71, Anmeldung Familienbildung, Raum 0.12 gebeten.

Das Projektteam freut sich auf eine interessante Veranstaltungsreihe mit vielfältigen Impulsen durch die Teilnehmenden und hofft auf eine rege Teilnahme.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt