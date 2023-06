Das neue Zentrum für Stadtnatur in der Orangerie: Der BUND lädt ein zur Baustellenführung mit Konzeptvorstellung

Teilen

Für Freitag (16. Juni 2023), um 15 Uhr, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) anlässlich der Klima- und Umweltaktionstage zur Baustellenführung und Erläuterung des Konzepts des Zentrums für Stadtnatur in der Darmstädter Orangerie ein.

Auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Orangerie in Darmstadt entsteht das Zentrum für Stadtnatur – ein Raum für Begegnung, für die Biologische Vielfalt in der Stadt, für Umweltbildung und Beratung, Kreativität und Natur erleben, zum Mitmachen und Mitgestalten. Besichtigt und erläutert werden das künftige Gebäude mit seinen Außenanlagen und das umfassende BUND-Konzept mit künftigen Gärten der Vielfalt und Flächen für Schulzwecke.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Treffpunkt ist der Eingang am historischen Tor zur Orangerie an der Jahnstraße.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.