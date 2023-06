Wixhausen: Polizei ermittelt nach unerlaubten Umgang von Abfällen – Unbekannte stellen Heizöltanks am Waldrand ab – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Teilen

Nachdem Zeugen am Dienstagvormittag (13.06.23) in Wixhausen im Bereich der Frankfurter Landstraße, auf einem Feldweg am Waldrand in Richtung Egelsbach, zwei leere Heizöltanks, mit einer Restmenge Heizöl gefunden hatten und die Polizei informierten, hat das Kommissariat 43 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten suchen weitere Hinweisgeber, die möglicherweise beobachten konnten, wer die Behältnisse, mit einem Fassungsvermögen von rund 2000 und 1000 Litern, dort widerrechtlich entsorgt hat. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Samstag (10.6.) zurück. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen