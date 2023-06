Der Kultursommer Südhessen feiert 30 Jahre Programm – Mehr als 200 Gründe die Region zu entdecken

Teilen

Bis 1. Oktober 2023 feiert der Kultursommer Südhessen e.V., kurz „KUSS“, sein

30. Programm. Mit einem vielfältigen Angebot aus Kunst und Kultur für alle Generationen wird es ein rauschender Sommer:

Mehr als 200 Veranstaltungen mit Theater, Kleinkunst, Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Bildendee Kunst u.v.m. sind in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Odenwald und in der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu erleben.

Seit 1994 werden die Events durch zahlreiche gemeinnützige Veranstalter, zum Großteil ehrenamtlich, organisiert, die der Kultursommer Südhessen e.V. fördert und zu einem gemeinsamen Programm zusammenschnürt. Dadurch entsteht ein diverses Programm für jede Altersklasse, jeden Geldbeutel und jeden Geschmack. Der KUSS lädt ein, die südhessische Region mit seiner landschaftlichen Vielfalt und auch das besondere Kleinod vor der Haustür kulturell zu entdecken und sich in Konzertsäle, Burgen, Schlösser und Kirchen zu begeben, oft auch unter das sommerliche Himmelszelt.

Wie zum Beispiel bei seiner offiziellen Auftaktveranstaltung diesen Samstag, am 17. Juni um

19 Uhr mit der „2. Heppenheimer Lachnacht“ im Sparkassengarten in Heppenheim, die in Kooperation mit der Sparkassenstiftung Starkenburg und Forum Kultur Heppenheim e.V. veranstaltet wird.

Weitere Highlights laden zum Kulturerleben in der Region ein:

Auf eine musikalische Reise von Ghana nach Südafrika mitgenommen werden, beim Konzert von Mokoyam in Büttelborn (14.6.), Theater, Kleinkunst, Musik und mehr erleben bei der „Nacht der Kirchen“ am 16.6. in mehr als 10 Darmstädter Kirchen, entspannen bei Improtheater, Lesungen und Musik beim „Local Heroes Festival“ (16.-18.6.) in Babenhausen oder selbst aktiv werden bei der „Open Stage“ (16.6.) in Michelstadt, bei der sich Profis und Laien mit ihrer Kunst, sei es Artistik, Tanz, Theater, Musik Zauberei o.a. präsentieren können – der Juni macht Lust auf mehr:

Die Rock-Musik der 80’er Jahre wieder aufleben lassen, zusammen mit der Spider Murphy Gang am 17.6. in Erbach, mit dem Novembertheater in die „Verfluchte Karibik“ (18.6.), das Häfen in Bad König und Piraten auf der Burg Breuberg erträumt, oder mit den Urban Sketchers Rhein-Main im Atelierhaus Darmstadt (23. – 25.6.) neben ausgestellten Werken auch selbst zeichnen lernen, in Groß-Gerau „Welthits uff Hessisch“ feiern (23.6.), in Lindenfels Puccinis Operette „La Bohème“ (24.6.) genießen oder dem Kleinen Streicherfestival der Seligenstädter Klosterkonzerte (28.-30.6.) lauschen.

Bei diesem fast fünfmonatigen Kulturprogramm ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Den Veranstaltungskalender und weitere Infos zu den Events gibt es unter: www.kultursommer-suedhessen.de.

Quelle: Kultursommer Südhessen e.V.