Darmstädter Frühjahrsmess‘ in der Innenstadt

Nach einem erfolgreichen Darmstädter City-Frühling im letzten Jahr findet die Frühjahrsmess‘ erstmals in der Innenstadt statt und leitet vom 28. April bis 7. Mai die Feste-Saison 2023 ein.

„Nach drei Jahren Pause, können wir endlich wieder die Darmstädter Frühjahresmesse feiern. Mit ihr holen wir eine Traditionsveranstaltung in die Innenstadt. Die Mess‘ ist ein Treffpunkt für viele Menschen und vor allem ein schönes Angebot für Familien. Wir hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher, von denen auch Handel und Gastronomie profitieren werden“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Stadtkämmerer André Schellenberg ergänzt: „Der City Frühling im letzten Jahr hat gezeigt, dass eine Jahrmarkt-Veranstaltung im Frühjahr in der Innenstadt funktioniert. Da der Messplatz nicht mehr zur Verfügung steht freuen wir uns, gemeinsam mit dem Schaustellerverband zur Darmstädter Frühjahrsmess‘ auf den Karolinenplatz, Friedensplatz und Ernst-Ludwigs-Platz einzuladen.“

Am Freitag, 28. April 2023, um 11 Uhr, geht es los. Präsentiert wird eine breite Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten für Jung und Alt: Besucherinnen und Besucher dürfen sich u.a. auf Autoscooter, Kinderkarussells, Pfeilewerfen und ein Riesenrad freuen. Das Angebot reicht von Zuckerwatte, Churros und Crêpes, über Reibekuchen und Bratwurst mit Pommes bis zu Spezialitäten aus Eritrea und Venezuela.

Die offizielle Eröffnung der Darmstädter Frühjahrsmess‘ findet am 28. April um 18 Uhr im Biergarten von Christine Hausmann auf dem Karolinenplatz/vor dem Staatsarchiv statt.

Am Montag, 1. Mai, und Sonntag, 7. Mai, sind Sternkrieger aus einer fernen Galaxis zu Gast auf der Mess‘ und begleiten große und kleine Besucherinnen und Besucher.

Der SuperheldInnen Tag am Donnerstag, 4. Mai, begeistert nicht nur mit bekannten Superhelden wie Batmann oder Hulk, alle als SuperheldenInnen verkleidete Besucherinnen und Besucher fahren an diesem Tag alle Fahrgeschäfte zum halben Preis.

Zum traditionellen Familientag lädt der Darmstädter Schaustellerverband am Dienstag, 2. Mai, mit ermäßigten Fahrpreisen ein.

Am Freitag, 5. Mai, findet um 21.30 Uhr eine Lasershow auf dem Friedensplatz statt.

Michael Hausmann, Vorsitzender des Darmstädter Schaustellerverbandes: „Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Innenstadt-Standort und erwarten eine schöne und erfolgreiche Frühjahrsmess‘. Auch wenn unsere Situation durch die aktuellen Preissteigerungen weiterhin schwierig bleibt, schauen wir zuversichtlich auf die kommende Saison und freuen uns auf viele Besucher.“

Bis zum 7. Mai sind die Stände Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Parallel zur Frühjahrsmess‘ lädt das Hessische Landesmuseum Darmstadt außerdem am Samstag, 29. April, von 14 bis 23 Uhr zum „Urknall Jam“ vor das Landesmuseum ein. Die Streetart und Graffiti Aktion ist Teil des Rahmenprogramms zur aktuellen Ausstellung „Urknall der Kunst. Moderne trifft Vorzeit“.

Weitere Infos zu den Ständen und zum Programm auf www.darmstadt-tourismus.de/fruehjahrsmess.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt