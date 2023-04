Der BUND lädt ein zum Spaziergang: Ein Garten für Eidechsen, Wildbienen und Co. – Biologische Vielfalt am Rande eines Wohngebietes

Teilen

Für Samstag, 29. April 2023, um 15 Uhr, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Spaziergang “ Ein Garten für Eidechsen, Wildbienen und Co. – Biologische Vielfalt am Rande eines Wohngebietes“ ein.Im lockeren, wasserabführenden Sandboden fühlt sich die besonders geschützte Zauneidechse wohl. Wie der eigene Garten und benachbarte Grünanlagen für sie und andere Reptilien als Lebensraum gestaltet und sie mit kleinen Hilfsmitteln vor dem Zugriff von Haustieren geschützt werden können, wird vor Ort erläutert. Auch Wildbienen und Schmetterlinge benötigen diese blühenden Landschaften.

Treffpunkt ist an der Straßenbahnhaltestelle Borsdorffstraße am Strahringer Platz in Darmstadt-Kranichstein.

Mehr Informationen unter Termine auf www.bund-darmstadt.de.