22-Jährige von Unbekannten sexuell bedrängt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Für den Fortgang der Ermittlungen in einem versuchten Sexualdelikt sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des Vorfalls, die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können.

Am frühen Sonntagmorgen (04.12.22) gegen 5.45 Uhr soll der Mann, eine 22 Jahre alte Darmstädterin in dem Hauseingangsbereich einer Gaststätte am Viktoriaplatz sexuell bedrängt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte die junge Frau zuvor auf ihrem Heimweg angesprochen und ihr dann bis zum Hauseingang gefolgt sein. Als es der Darmstädterin gelang durch lautes Rufen die Aufmerksamkeit einer Anwohnerin zu wecken, ließ der Mann von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete.

Er war von schmaler Statur, hatte einen Bart und wurde auf eine Größe von etwa 1,70 Meter geschätzt. Zum Zeitpunkt der Flucht trug der er schwarze Kleidung. Seine Jacke wurde als Lederjacke beschrieben.

Die Beamten des Kommissariats 10 sind mit dem Fall betraut und nehmen alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Wer den Flüchtenden gesehen hat, Angaben zu seiner Identität oder dem Vorfall insgesamt machen kann, wird gebeten sich zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen