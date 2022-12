450 Jahre Jagdschloss Kranichstein: „Speisen bei Hofe ODER Wie man „à la française“ serviert“

Teilen

Was kam eigentlich bei einem barocken Festmahl auf den Tisch? Warum wurden ganze Schweineköpfe und Pasteten mit Federn aufgetischt? Wieso war eine Auswahl an verschiedenfarbigen Soßen unerlässlich und durfte jeder Gast von allen Speisen kosten? Wo wurden die Speisen zubereitet und wie wurden sie aufgetragen? Die Küchenmagd Grete Ballhorn beobachtet am Sonntag, 11.12.2022, 15:00-16:30 Uhr, die feinen Herrschaften genau und berichtet bereitwillig von ihren Erfahrungen bei Hofe.

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt)

Treffpunkt: Kasse MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Kranichsteiner Straße 261, 64289 Darmstadt

www.jagdschloss-kranichstein.de

Quelle & Bild: bioversum und MUSEUM Jagdschoss Kranichstein