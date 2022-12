Kooperation von HEAG und EAD: KA‐GEL eröffnet temporäre Zweigstelle im „Carree“

Teilen

Pop‐up‐Store des Secondhand‐Kaufhauses in der Innenstadt soll zu nachhaltigerem Umgang mit Ressourcen inspirieren – Geöffnet an sechs Tagen die Woche von Anfang Dezember bis Ende Januar 2023

Darmstädterinnen und Darmstädter, die noch nach einem nachhaltigen Weihnachtsgeschenk suchen, aufgepasst: Seit 1. Dezember 2022 hat das Kaufhaus der Gelegenheiten (KA‐GEL) die Türen seiner zeitlich begrenzten Zweigstelle in der Innenstadt geöffnet. „Bis Ende Januar 2023 wird das Secondhand‐Kaufhaus mit einem Pop‐up‐Store Teil des Quartiers Im Carree sein und auf 54 Quadratmetern eine Auswahl seines Sortiments präsentieren – von gebrauchten Weihnachtslichtern über Spielzeug bis hin zu Dekoration. Darüber hinaus möchten wir das KA‐GEL zu einer Initiative machen, bei der sich die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise über Upcycling‐, Repair‐ und Nachhaltigkeitsthemen informieren können, was auch zukünftig für die Innenstadtentwicklung wichtig ist“, fasst Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, das geplante Re‐Use‐Konzept zusammen. Gestöbert, informiert und geshoppt werden kann montags bis samstags zwischen 12 Uhr und 19 Uhr. Die Ka‐Gel‐Hauptstelle (Pallaswiesenstraße 122) ist weiterhin dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Das KA‐GEL als Secondhand‐Kaufhaus für Gebrauchtwaren und künftig als Nachhaltigkeitsplattform leistet bereits seit 2006 einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. Mit integrativen Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung und Leistungseinschränkungen erfüllt das als gGmbH organisierte Kaufhaus, welches seit 2019 zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt gehört, auch im sozialen Bereich wichtige Funktionen.

Anreize für nachhaltigen Konsum schaffen

Die HEAG hat das Projekt im Carree ermöglicht. Es läuft unter dem Dach der Initiative Darmstadt im Herzen, die von der städtischen Holding und den Unternehmen der Darmstädter Stadtwirtschaft getragen wird. Deren Akteure möchten nicht nur das Miteinander in den Darmstädter Stadtvierteln lebendiger gestalten und regionale Partner fördern, sondern die Bürgerinnen und Bürger auch für einen nachhaltigeren Alltag sensibilisieren. „Dazu zählt auch, den Menschen vor Ort niedrigschwellige Angebote zu machen, um ihr Kaufverhalten bewusster gestalten zu können“, sagen die HEAG‐Vorstände Prof. Dr. Klaus‐Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. „Aus unserer Sicht setzt die Kooperation zwischen KA‐GEL und Darmstadt im Herzen genau an diesem Punkt an, da sie Anreize für einen nachhaltigen Konsum schafft.“ Um diesen zu fördern, wird es im Popup‐ Store neben Artikeln des Second‐Hand‐Kaufhauses auch Aktionen in Zusammenarbeit mit der Initiative Darmstadt im Herzen geben. Geplant ist unter anderem die Vorstellung der Darmstädter Repair‐Cafés.

Stadtkämmerer André Schellenberg, für den Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) und somit für das angegliederte Kaufhaus der Gelegenheiten zuständig, sieht in der zentralen Innenstadtlage die wertvolle Chance, das KA‐GEL einem breiten Personenkreis vorstellen zu können. „Ich begrüße diese Kooperation sehr. Wir als Stadt fördern die Weiterentwicklung des KA‐GEL hin zu einer Nachhaltigkeitsplattform, einer Plattform für kommunale, gewerbliche und private Initiativen, die sich unter anderem dem Nachhaltigkeits‐ oder Re‐Use‐Konzept verschrieben haben. Werden Gegenstände wiederverwendet, lassen sich zum Beispiel Abfälle reduzieren und Neuproduktionen vermeiden.“

Weitere Informationen zur Initiative Darmstadt im Herzen gibt es auf www.darmstadtimherzen.de. Informationen zum Kaufhaus der Gelegenheiten (Ka‐Gel) finden sich auf www.ka‐gel.de.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)