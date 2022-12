Vivarium Darmstadt: Führung „Tiere im Winter“

Teilen

Für alle Interessierten bietet der Darmstädter Zoo Vivarium auch in diesem Dezember wieder eine Führung über die „Tiere im Winter“ an. Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, lassen sich Tiere so manche Tricks einfallen – über die der Zoopädagoge und promovierte Biologe Frank Velte anhand unterschiedlicher Beispiele zu berichten weiß.

Treffpunkt ist am 17. Dezember 2022 um 14 Uhr an der Zooschule, im Schnampelweg 5. Anmeldung ist erforderlich und wird unter der Telefonnummer 06151 13 46 902 entgegengenommen.

Es gelten die regulären Eintrittspreise.