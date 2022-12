Der Nikolaus besucht den Zoo Vivarium

Teilen

Am Dienstag (6. Dezember 2022) macht der Nikolaus um 16 Uhr einen Spaziergang mit Kindern durch den Zoo Vivarium. Kinder können ihre Laternen mitbringen und so dem Nikolaus helfen, den Weg in der Dämmerung auszuleuchten. Danach wird er eine weihnachtliche Geschichte erzählen, und für jedes Kind gibt es im Anschluss eine kleine Überraschung.

Kinder und Eltern treffen sich an der Zooschule im Schnampelweg 5.

Es gelten die regulären Eintrittspreise. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, Eintrittskarten vorab im Online-Shop zu kaufen. Die Tickets können auch am Tag selbst noch erworben werden. Mit der Eintrittskarte auf dem Smartphone oder in ausgedruckter Form kann der separate Eingang links neben der Kasse des Vivariums genutzt werden.