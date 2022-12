Teilen

Wegen einer Veranstaltung in Pfungstadt fährt die Linie P am Samstag (03.12.22) zwischen 6 Uhr und 14 Uhr eine Umleitung. Die Haltestellen „Eberstädter Straße“, „Zieglerstraße“, „Rathaus“, „Karl-Marx-Straße“, und „Frankensteiner Straße“ entfallen in beide Richtungen. Die Haltestelle „Südring“ ist in die Mühlstraße auf Höhe Odenwaldstraße verlegt. Die Haltestelle „Odenwaldstraße“ ist in den Büchnerweg auf Höhe der Hausnummer 67 verlegt.