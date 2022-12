Lesebühne im Dezember: Michael Hüttenberger präsentiert zusammen mit der Künstlerin Milena Breiter sein neues Buch „Komm mit, sagte der Esel“

Teilen

Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, stellt Michael Hüttenberger um 19.30 Uhr im Literaturhaus (Kasinostraße 3) zusammen mit der Künstlerin Milena Breiter seine jüngste, im Heinevetter-Verlag erschienene Publikation „Komm mit, sagte der Esel“ vor.

Wer kennt ihn nicht, diesen Satz aus den Märchenbüchern unserer Kindertage? Wer erinnert sich nicht an die vertrauten Geschichten von Hexen, Wölfen, Räubern und Prinzessinnen? Michael Hüttenberger erzählt sie neu, verdichtet in kurzen Versen, und macht sich auf seine Weise einen Reim darauf. Milena Breiter, deren markante Illustrationen den Blick auf überraschende Details lenken, wird ebenfalls anwesend sein und ihre Bilder präsentieren. Danach sprechen beide über den Prozess ihrer Arbeit am Buch.

Gudrun Lang-Eurisch (Kontrabass) und Matthias Schubert (Klavier) begleiten den Abend musikalisch, Kurt Drawert moderiert. Der Eintritt ist frei