Pfungstadt: Maskierte Personen brechen in Lagerhalle ein – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (01.12.22) verschafften sich maskierte Kriminelle in Pfungstadt, gegen 1.30 Uhr, Zutritt zu einer Lagerhalle in der Ostendstraße. Hierzu hebelten die Eindringlinge nach bisherigen Erkenntnissen zwei Türen auf und gelangten dadurch in die Räume. Anschließend flüchteten die Täter. Ob und was die Kriminellen entwendet haben, wird nun ermittelt.

Es entstand nach momentanem Kenntnisstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen