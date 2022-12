Gesundheitsamt: Impfambulanz geht Ende des Jahres in den Stand-by-Betrieb

Teilen

Das Gesundheitsamt für die Wissenschaftsstadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg hat entschieden, das jetzige Angebot in der derzeit noch betriebenen Darmstädter Impfambulanz an der Bessunger Straße zum Jahresende einzustellen und die Ambulanz im Stand-by-Betrieb fortzuführen. Die letzten regulären Impfungen gegen SARS-Cov2 im bisherigen Angebot sind dort am 22. Dezember 2022 möglich. Dies haben jetzt Stadtkämmerer André Schellenberg und die Kreisbeigeordnete Christel Sprößler mitgeteilt.

„Das Covid-Virus ist nicht verschwunden“, erklärt die Kreisbeigeordnete Sprößler. „Aber es ist kein neuartiges Virus mehr, seine Wirkungsweise hat sich verändert und damit die Gefährlichkeit sich abgemildert. Das drückt sich im Rückgang der Fallzahlen insgesamt sowie im Rückgang schwerer und tödlicher Verläufe aus. Zudem gehen wir aktuell davon aus, dass 90 Prozent der Bevölkerung entweder bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen oder durch Impfungen wenigstens zum Teil immunisiert sind.“

„Vor diesem Hintergrund befinden wir uns im Übergang von einer pandemischen in eine endemische Situation“, ergänzt Stadtkämmerer Schellenberg „Dass wir dies erreicht haben, verdanken wir steter Aufklärung, der frühen und beherzten Einführung des Impfangebots, dem lange Zeit sehr hohen Zuspruch und einer insgesamt wachen, vernünftig handelnden Bevölkerung. Wobei Vernunft und Eigenverantwortung auch weiter geboten sind.“

Schellenberg und Sprößler richten ihren Dank an alle Mitarbeitenden – im Gesundheitsamt sowie den unterstützenden Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz und Johanniter Unfallhilfe, die die Impfambulanzen äußerst professionell und mit hohem Engagement betrieben haben. „Wenn es nötig sein sollte, kann die Impfambulanz jederzeit aus dem Stand-by wieder in die aktive Arbeit zurückgeholt werden“, betonten beide.

Nachdem im Winter 2020/21 Impfzentren eingerichtet worden waren, folgten ein Jahr später die Impfambulanzen. Die Impfambulanz beim Gesundheitsamt in der Bessunger Straße war am 15. Oktober 2021 in Betrieb genommen worden, hinzu kamen Ambulanzen im darmstadtium, in Reinheim, Pfungstadt, Dieburg sowie mobile Impfteams. Alle zusammen haben vom 15. Oktober 2021 bis zum 24. November 2022 insgesamt 88 918 Impfungen gegen das Covid-Virus vorgenommen, 44 529 waren es an den beiden Ambulanzen in Darmstadt. Die aktuelle Impfnachfrage kann vollständig durch die niedergelassenen Ärzte sichergestellt werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung betont.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt