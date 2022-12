Vereinsaktion der ENTEGA – Tierhilfeverein Kellerranch ausgezeichnet

Teilen

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA hat die Gewinner seiner zum siebten Mal stattgefundenen Vereinsaktion bekannt gegeben. Bei dem Online-Wettbewerb, der in diesem Jahr ganz bewusst erneut unter dem Motto „Stark im Verein, stark fürs Klima“ steht und somit den Klimaschutz wieder in den Vordergrund stellt, konnten regionale Vereine die Öffentlichkeit über ihre dazu passenden Projekte abstimmen lassen. Für die Region Darmstadt wurde der Tierhilfeverein Kellerranch mit einem Preisgeld von 2.000 Euro zum Sieger gekürt. Auf die Plätze zwei bis fünf, die sich gestaffelt über 500 Euro bis 1.500 Euro freuen können, wurden gewählt: Darmstädter Turn- und Sportgemeinde 1846, Roll- und Schlittschuh-Club Darmstadt, Orplid Darmstadt und der Kleingärtnerverein im Münchsbruch.

„Die ENTEGA Vereinsaktion hat sich in diesem Jahr erneut an Vereine gerichtet, die sich mit einem laufenden oder für 2023 geplanten Projekt rund um den Klimaschutz beworben haben. Damit möchten wir den Stellenwert dieses enorm wichtigen Themas unterstreichen. ENTEGA ist ein nachhaltig ausgerichtetes und handelndes Unternehmen und genau deshalb ist uns das Thema Klimaschutz von sehr großer Bedeutung“, sagt ENTEGA-Vorstand Thomas Schmidt.

Der Wettbewerb wurde aus Gründen der Chancengleichheit in die sechs Regionen Bergstraße, Darmstadt, Mainz, Odenwald, Rheinhessen und Ried unterteilt. 83 Vereine haben an dem Online-Wettbewerb teilgenommen, dies sind nach Unternehmensangaben 13 mehr als im Vorjahr. Bei der Vereinsaktion wird insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 34.500 Euro ausgeschrieben. Alle Gewinnervereine sind mit Vorstellung ihrer Projekte unter www.entega.de/vereinsaktion aufgelistet.

Quelle: ENTEGA AG