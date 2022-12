Pilotprojekt wird fortgeführt: Auch 2023 fahren Menschen mit Schwerbehindertenausweis vergünstigt mit dem HeinerLiner

Teilen

Seit 1. Oktober 2022 können Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis mit Beiblatt zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV besitzen, vergünstigt mit dem HeinerLiner fahren. Das zunächst auf drei Monate befristete Pilotprojekt wird jetzt bis zum 30. September 2023 fortgeführt. Damit bietet das On-Demand-Shuttle der HEAG mobilo auch weiterhin eine kostengünstige und barrierefreie Alternative zum Schienenersatzverkehr mit Bussen. In diese ist ein barrierefreier Einstieg nicht immer problemlos möglich.

Berechtigte können im HEAG mobilo-Kundenzentrum am Luisenplatz und in der Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof bis zu 30 Fahrten zum Preis von einem Euro pro Fahrt kaufen. Die Fahrten werden in Zehnerpaketen direkt auf das jewelige Nutzerkonto geladen. Fahrgäste können zehn, 20 oder gleich 30 Fahrten auf einmal kaufen, dürfen aber nicht mehr als 30 ungenutzte Fahrten besitzen. Fahrten, die ab dem 1. Dezember gekauft werden, haben eine Gültigkeit von drei Monaten ab Kauf. Beim Kauf muss der Schwerbehindertenausweis und das entsprechende Beiblatt vorgelegt werden.

„Ich freue mich, dass wir nach den guten Erfahrungen der letzten zwei Monate dieses Pilotprojekt fortführen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen auch im kommenden Jahr dieses kostengünstige Angebot machen können“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Michael Dirmeier.

Weitere Informationen zu den Konditionen und dem HeinerLiner finden Fahrgäste auf heinerliner.de.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH