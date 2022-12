Alle Jahre wieder: Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel

Teilen

RMV-Expressbuslinien mit erweitertem Angebot – Neue Buslinie M in Darmstadt fährt Weltkulturerbe Mathildenhöhe an – Fahrplanbuchproduktion eingestellt – Kleine Anpassungen in der Stadt Darmstadt und im Landkreis für mehr Verlässlichkeit

Alle Jahre wieder findet im Dezember der deutschlandweite Fahrplanwechsel statt. Am Sonntag (11.12.2022) ist dieser im DADINA-Gebiet mit einer Vielzahl von kleineren Anpassungen verbunden, die für den ÖPNV in der Region mehr Verlässlichkeit bringe.

RMV-Expressbuslinien mit erweitertem Angebot

Im letzten Jahr gingen die neu eingeführten Expressbuslinien X14, X15 und X69) des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zunächst mit einem reduzierten Leistungsangebot an den Start, was der geringeren Nachfrage während der Pandemie geschuldet war. Nun werden auch hier die regionalen Bedienungsstandards erfüllt, was ein erweitertes Angebot bedeutet. Dies gilt auch für die schon länger eingeführte Linie X71, die dann montags bis freitags tagesdurchgängig stündlich in beiden Richtungen zwischen Darmstadt und Groß-Umstadt verkehrt. In der morgendlichen und nachmittäglichen Verkehrsspitze wird die Linie auf einen Halbstundentakt verdichtet.

Neue Buslinie M in Darmstadt

Der bisher als „Welterbe-Shuttle“ verkehrende Bus zwischen der Darmstädter Innenstadt und dem Welterbe Mathildenhöhe wird in den RMV-Linienverkehr integriert und erhält die Linienbezeichnung M (Darmstadt Kongresszentrum Darmadtium – Da. Ostbahnhof – Welterbe Mathildenhöhe). Für die Mitfahrt ist somit eine gültige RMV-Fahrkarte notwendig. In den Bussen können alle gängigen RMV-Fahrkarten gekauft werden. Der Linienweg ist unverändert und führt von der Darmstädter Innenstadt über Darmstadt Ostbahnhof auf die Mathildenhöhe. Eine Integration in die Fahrplanauskunft des RMV ist jetzt gewährleistet.

Mehr Fahrten nach Frankfurt auf der Odenwaldbahn

Gute Nachrichten hat der RMV auch für die Fahrgäste, die die Odenwaldbahn nutzen. Auf der Linie RB82 wird ein durchgängiger Stundentakt zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und dem Odenwald eingerichtet. Diese Züge verkehren auf dem direkten Weg über Darmstadt Nord. Insbesondere der Osten und Norden des Darmstädter Stadtgebiets profitieren von den zusätzlichen Fahrten nach Frankfurt. Fahrgäste zum Darmstädter Hauptbahnhof können in Darmstadt Nord aus den Zügen nach Frankfurt in die RB75 umsteigen.

Auf der Linie RE85 wird ein durchgängiger Stundentakt zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Babenhausen über Hanau eingerichtet. Dank der sukzessiven Auslieferung der neuen Dieseltriebwagen vom Typ „Lint“ wird die Flotte der Odenwaldbahn weiter verstärkt.

Kleine Änderungen – mehr Verlässlichkeit

Auf den Linien BE2 (Hähnlein – Alsbach – Bickenbach Bahnhof), EB (Darmstadt-Eberstadt Wartehalle – Pfungstadt Major-Karl-Plagge-Kaserne) Linie P (Darmstadt-Eberstadt Wartehalle – Pfungstadt Süd – Pfungstadt Bahnhof) und PE (Darmstadt-Eberstadt Wartehalle – Pfungstadt – Eschollbrücken) werden am Wochenende einige Fahrten zeitlich verschoben, um Umsteigemöglichkeiten zum neuen 20-Minuten-Takt der Linie 8 zu ermöglichen.

Die Fahrpläne der Linien N, NE und O wurden an die Abfahrtszeiten der Linie 9 an der Endhaltestelle „Darmstadt Böllenfalltor“ angepasst, so dass montags-samstags an der Haltestelle Böllenfalltor mit einer Umsteigezeit von im Regelfall fünf bis sechs Minuten eine verbesserte Verbindung zwischen Darmstadt und Neutsch bzw. Eberstadt Wartehalle sowie Nieder-Ramstadt und Brandau besteht.

Fahrten der Linie BG3 (Babenhausen Bahnhof – Aschaffenburg Hbf) werden verschoben. Die Fahrt ab „Babenhausen Bahnhof“ 14.15 Uhr (bisher der Linie BG2 zugeordnet) verkehrt 45 Minuten früher als Linie BG3 bis nach Mosbach. Somit gibt es eine schnelle Weiterfahrtmöglichkeit im mittäglichen Schülerverkehr in der Relation Groß-Umstadt – Mosbach / Radheim. Der Umstieg von der Linie GU1 zur Linie BG3 erfolgt an der Haltestelle „Schaafheim Sporthalle“.

Bei der Buslinie GU1 (Ober-Klingen – Groß-Umstadt – Schaafheim) wird im Gebiet der Gemeinde Schaafheim der Linienweg bis zur neuen Endhaltestelle „Schaafheim Herrngartenweg“ verlängert. Die Fahrten ab „Schaafheim Herrngartenweg“ um 14.54 Uhr an Schultagen in Hessen bzw. ab „Kleestadt Am Heimgesberg“ um 15.03 Uhr an schulfreien Tagen in Hessen nach Groß-Umstadt werden bis zur Haltestelle „Otzberg-Lengfeld Bahnhof“ verlängert, damit besteht im Schülerverkehr eine zusätzliche Fahrtmögl ichkeit mit Umstieg zur Linie GU4 nach Hering, Ober-Nauses, Schloß-Nauses und Zipfen.

Änderungen bei Haltestellen

Linien F/FU: Die bisherige Haltestelle „Mathildenhöhe“ in Darmstadt wird umbenannt in „Lucasweg/Mathildenhöhe“. Von dieser Haltestelle ist das Gelände des Welterbes mit einem kurzen Fußweg zu erreichen.

Linie GU2: Die bisherige Haltestelle „Schlossgarten“ in Dieburg wird umbenannt in „Brückenmühle“.

Linie M: Die bisherige Endhaltestelle des Darmstädter Welterbe-Shuttles „Olbrichweg“ wird umbenannt in „Mathildenhöhe“ und wird zur neuen Endhaltestelle der Linie M in gleicher Lage, in direkter Nähe zum geplanten Besucherzentrum und zum Hochzeitsturm.

Linie 671: Die bisherige Haltestelle „Schießmauer“ in Dieburg (Haltestellenlage in der Straße „Hinter der Schießmauer“) wird in „Römerhalle“ umbenannt.

Linie 672: Die bisherige Haltestelle „Schießmauer“ in Dieburg (Haltestellenlage in der Straße „Kettelerstraße“ nördlich des Kreisverkehrsplatzes) wird in „Altstadt“ umbenannt.

Linie 679: Die bisherige Haltestelle „Schlossgarten“ in Dieburg (Lage in der „Rheingaustraße“ nördlich des Kreisverkehrsplatzes) wird in „Brückenmühle“ umbenannt.

Produktion der Fahrplanbücher eingestellt

Viele gewohnte Abläufe ändern sich zurzeit. So hat der DADINA-Vorstand entschieden, die Fahrplanbuchproduktion ab dem Jahr 2023 gänzlich einzustellen. Die Produktion der Papiermedien ist aufgrund der schwierigen Wirtschafts- und Energielage finanziell nicht kalkulierbar und die Nachfrage sinkt ständig. Somit werden zum Fahrplanwechsel 2023 erstmals keine Fahrplanhefte für den Bereich der Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg hergestellt und verteilt.

Die DADINA bereitet die Fahrpläne wie gewohnt für die Internetseite auf. Eine detaillierte Übersicht über alle Fahrplanänderungen im gesamten DADINA-Gebiet ergänzt die Informationen. Im Laufe des Jahres 2023 wird es auch eine komfortable Möglichkeit geben, sich dort mehrere Fahrpläne auszuwählen und in einer PDF-Datei auszudrucken. Weitere Verbesserungen für Kunden mit mobilen Endgeräten werden sukzessive greifen.

Auf Anfrage werden in der RMV-Mobilitätszentrale und im HEAG mobilo-Kundenzentrum sowie durch die DADINA-Geschäftsstelle für Fahrgäste im Einzelfall Fahrpläne ausgedruckt.

Weitere Informationen

Weitere Anpassungen können Fahrplänen auf den Internetseiten der HEAG mobilo, des RMV und der DADINA entnommen werden Die Anpassung der Fahrkartenpreise erfolgt wie seit einigen Jahren üblich zum 1. Januar 2023.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH