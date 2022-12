Energiepauschale: Bürgerstiftung Darmstadt initiiert Spendenaktion – Kooperationsprojekt mit Sozialdezernat und sozialen Einrichtungen aus Darmstadt

Teilen

Steigende Lebenshaltungskosten lassen auch viele Menschen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit sorgenvollem Blick in die Zukunft schauen. „Als Bürgerstiftung Darmstadt unterstützen wir Projekte, die zur Vielfalt des Stadtlebens beitragen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern. Dazu zählt für uns auch, flankierend zur staatlichen und kommunalen Sozialpolitik, Ideen zur Hilfe für Menschen in Notlagen zu fördern. Genau darum geht es bei der Spendenaktion ,Energiepauschale‘“, erklärt Jochen Partsch, Oberbürgermeister und Vorsitzender des Stiftungskuratoriums.

Diese Spendenaktion der Bürgerstiftung Darmstadt, die sie mit dem Sozialdezernat der Wissenschaftsstadt Darmstadt und verschiedenen sozialen Einrichtungen aus Darmstadt umsetzt, startete am 05.12.2022 und wurde auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Deren Konzept erklärt Dr. Markus Hoschek, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung: „Darmstädterinnen und Darmstädter, die finanziell nicht auf die staatliche Energiepauschale angewiesen sind, können diese an uns spenden. Wir haben zu diesem Zweck ein Konto eingerichtet und werden die dort eingegangene Summe nach Aktionsende zu gleichen Teilen unter den Kooperationspartnerinnen und -partnern aufteilen.“

Die Bürgerstiftung unterstützt mit den Spendengeldern die Stadtteilwerkstätten in Eberstadt und Kranichstein, das Gemeinschaftshaus im Pallaswiesenviertel, die Teestube Konkret im Johannesviertel sowie die Darmstädter Tafel. „Die in Kooperation mit dem Sozialdezernat ausgewählten Einrichtungen stehen in direktem Kontakt zu dem unmittelbar betroffenen Personenkreis und garantieren daher, dass die Spendengelder bei den Menschen ankommen, die sie wirklich brauchen“, erklärt Sozialdezernentin Barbara Akdeniz. „Uns ist wichtig, gewachsene soziale Strukturen in den Quartieren zu stärken, und damit die niedrigschwelligen Anlaufstellen für Unterstützung suchende Menschen noch bekannter zu machen.“

Solidarität zeigen

Nicole Frölich, Leiterin der Fachberatungsstelle Teestube Konkret, begrüßt es, dass die Bürgerstiftung in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister und dem Sozialdezernat eine derartige Aktion ins Leben gerufen hat: „Sie gibt den Darmstädterinnen und Darmstädter eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich mit ihren Mitmenschen vor Ort solidarisch zu zeigen und für etwas Entlastung in deren Alltag zu sorgen.“ Gert Wentrup, erster Vorsitzender der Darmstädter Tafel, ergänzt: „Wir können uns unter anderem vorstellen, den Betrag in Gutscheine von örtlichen Supermärkten umzuwandeln oder davon Lebensmittel zu kaufen. In jedem Fall kommt die Hilfe direkt bei den Bedürftigen an.“

Detaillierte Informationen zur Spendenaktion erhalten Interessierte auf der Webseite der Bürgerstiftung Darmstadt auf www.buergerstiftung-darmstadt.de/Energiegeld.

Wer die Aktion direkt unterstützen möchte und kann, findet nachstehend die dazugehörige Bankverbindung:

Empfänger: Bürgerstiftung Darmstadt

Bank: Sparkasse Darmstadt

IBAN: DE84 5085 0150 0000 5643 38

BIC: HELA DE F1 DAS

Verwendungszweck: Energiegeld

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt