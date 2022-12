Fackelmarsch und Weihnachtsfeuer im Martinsviertel

Teilen

In diesem Jahr findet bereits zum elften Mal am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertags (Montag, 26. Dezember 2022, gegen 17.30 Uhr) die stimmungsvolle Weihnachtsandacht „Weihnachten am Feuer“ an der Grillhütte des Bezirksverein Martinsviertel (BVM) in der Kastanienallee 17 statt.

Sie ist eine gemeinsame Veranstaltung der umliegenden Kirchengemeinden, die sich mit einem Fackel-Sternmarsch auf ihren Gemeinden in Richtung Bürgerpark in Bewegung setzen. Die Abmarschzeiten aus der Martin-Luther-, Thomas-, Philippus- und Michaelsgemeinde und der Pfarrei St. Elisabeth sind in den jeweiligen Gemeinden zu erfragen. Der BVM kredenzt Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen.

Quelle: Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)