Großflächiger Glasfaserausbau in Darmstadt startet

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA wird die Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt in weiten Teilen an sein modernes Glasfasernetz anschließen. Unter entega.de/glasfaser-darmstadt können sich ab sofort Interessierte über den aktuellen Stand informieren.

„Unser Ehrgeiz ist es, Darmstadt zu einem der ersten Oberzentren in Deutschland zu machen, in dem es sowohl in Privathaushalten, als auch bei Industrie und Gewerbe sowie öffentlichen Einrichtungen superschnelles Internet durch Glasfaser gibt. Dafür stellen wir in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in unser Netz bereit“, sagte die ENTEGA-Vorstandsvorsitzende Dr. Marie-Luise Wolff bei einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Ausbau des Glasfasernetzes im darmstadtium am gestrigen Dienstagabend (31.08.2021).

16 Gewerbemischgebiete und elf Privatschulen werden innerhalb der nächsten zwei Jahre an das Glasfasernetz der ENTEGA angeschlossen. Rund 13.000 Darmstädter Wohnungen der bauverein AG sollen darüber hinaus bis Mitte 2024 mit der schnellen Zukunftstechnologie versorgt werden. Im Zuge der Streckenführung wird ENTEGA allen Gebäuden auf dem Weg zu den bauverein-Liegenschaften ebenfalls einen Glasfaseranschluss ermöglichen. Im Anschluss erfolgt dann die Erschließung von weiteren bisher noch nicht mit Glasfaser versorgten Haushalten innerhalb Darmstadts.

Bürgerinformationsveranstaltung im darmstadtium

Die Einzelheiten hierzu haben ENTEGA, bauverein und Stadt am 31. August 2021 den Anwohnern, Mietern und Interessierten in einer Bürgerinformationsveranstaltung im Darmstädter Kongresszentrum darmstadtium vorgestellt. Die Veranstaltung wurde aufgrund der gegenwärtigen Pandemiesituation als kombinierte Präsenz- und Online-Veranstaltung abgehalten.

Die hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Kristina Sinemus, betonte zu Beginn in einer digitalen Grußbotschaft, dass die Landesregierung den Glasfaserausbau mit aller Kraft vorantreibt und diese Aufgabe ein Schwerpunkt der Digitalstrategie des Landes Hessen und ihres Ministeriums sei. „Die Zukunft liegt im Glasfaserausbau, dass wurde in der Digitalstadt Darmstadt früh erkannt. Mit dem marktgetriebenen Netzausbau wird ein wesentlicher Baustein für die Zukunftsfähigkeit der gesamten Region geleistet“, sagte Ministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus in ihrem Grußwort.

Teamgedanke, Meilenstein und Schulterschluss

„Der großflächige Glasfaserausbau in Darmstadt wird gemeinsam mit der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt und der bauverein AG realisiert. Dieser Teamgedanke ist mir sehr wichtig. Schnelles Internet in Darmstadt und Südhessen ist ein wesentlicher Teil unserer Zukunftsstrategie für eine moderne Daseinsvorsorge und einer digitalen Infrastruktur“, hob die Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG, Dr. Marie-Luise Wolff, in ihrer Rede vor Ort hervor.

Sybille Wegerich, Vorständin der bauverein AG, sprach darüber hinaus von einem wichtigen Meilenstein beim Projekt Glasfaser für Darmstadt: „Der Erweiterung des bestehenden Kooperationsvertrages zwischen dem bauverein und der ENTEGA bei Neubauten – unter anderem in der Lincoln-Siedlung und dem Ludwigshöhviertel – um die rund 1.500 Bestandsliegenschaften ist ein wichtiger Meilenstein des gesamten Projektes. Somit können 13.000 Wohnungen des bauvereins in Darmstadt per Glasfaser versorgt werden.“

Auch Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt äußerte sich bei der Bürgerinformationsveranstaltung im darmstadtium froh über die Ausbaupläne: „Darmstadt ist bekanntlich nicht nur Wissenschaftsstadt, sondern auch Digitalstadt. Die Versorgung mit Highspeed-Glasfaser unterstreicht dies eindrucksvoll. Der großflächige Ausbau ist ein hervorragender Schulterschluss der Stadtwirtschaft und wird dazu beitragen, dass Darmstadt beim Vergleich mit anderen deutschen Großstädten weiter in der Spitzenklasse spielt“.

Ausbau auch in den Landkreisen

Ende des vergangenen Jahres hatte ENTEGA den Zuschlag zum Glaserfaserausbau im Landkreis Darmstadt-Dieburg erhalten. Im Zuge des Ausbaus werden zusätzlich zu den „Weißen Flecken“ auch weitere Adressen entlang der Tiefbautrassen mit der modernen Glasfaserinfrastruktur versorgt. Bis Ende 2022 soll der Glasfaserausbau dort abgeschlossen sein. ENTEGA hatte darüber hinaus kürzlich auch im Landkreis Offenbach eine Ausschreibung zum Glasfaserausbau gewonnen.

Quelle: ENTEGA AG