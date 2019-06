Im Rahmen des Stadtteilforums Arheilgen lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt für Samstag, 8. Juni 2019, ab 14 Uhr zum 3. Arheilger Aktionstag „Mucker macht mit!“ nach Arheilgen ein.

Oberbürgermeister Jochen Partsch und Bürgermeister Reißer: „Sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Politik ist es toll, dass der 3. Arheilger Aktionstag gemeinsam mit dem Kerbverein Arheilgen erneut zustande kommt und dass so viele, ganz unterschiedliche Akteure mitwirken.“

„Im Rahmen des Stadtteilforums Arheilgen ist es uns erneut gelungen, 21 Gruppen für die Veranstaltung zu gewinnen und ein Kinder- und Bühnenprogramm aufzustellen. Die Resonanz auf den Aufruf zur Teilnahme am Aktionstag war groß, viele Gruppen der letzten Jahre sind wieder dabei. Die Gruppen und Vereine werden nicht nur ihre Arbeit vorstellen, sondern bieten in vielen Fällen auch ein Angebot für Kinder an. Für alle Arheilger ist der 3. Arheilger Aktionstag eine hervorragende Möglichkeit, sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu feiern. Mein Dank gilt all den Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung engagieren“, ergänzt Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Zusätzlich wird es eine große Ausstellung rund um den „Goldnen Löwen“ geben, bei der die Vereine, Gemeinden, Arbeitsgruppen und Netzwerke ihre Arbeit vorstellen und Mitmachangebote bieten. Die Ausstellung ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Bühnenprogramm startet um 14 Uhr mit einem Auftritt der Tanzküken der SG Arheilgen und einer Eröffnung durch Herrn Bürgermeister Reißer und endet mit dem Liveauftritt der Bands Nobby & The Bobcats (gegen 15.30 Uhr) und Mission Possible (gegen 20 Uhr). Weitere Auftritte wird es zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr geben.

Für die Kinder gibt es viele verschiedene Spielstationen mit Brettspielen, ein Leiterball-Spiel, das Pflanzen einer Blühwiese, Dosenwerfen, eine Wurfmaschine und vieles mehr. Sie können sich eine Stempelkarte an den Stationen abstempeln lassen und erhalten für jede ausgefüllte Karte einen kleinen Preis. Das Jugendhaus HEAG Häuschen veranstaltet einen Tag der Offenen Tür.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Neu ist in diesem Jahr ein Weinstand, außerdem werden Cocktails durch den Kerbverein Arheilgen zubereitet.

Der Aktionstag wird erneut durch das Koordinationsteam des Stadtteilforums vorbereitet und durchgeführt. Veranstalter ist der Kerbverein Darmstadt-Arheilgen mit Unterstützung der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Hintergrund

Der Arheilger Aktionstag wurde im Rahmen des Stadtteilforums Arheilgen ins Leben gerufen. 2015 wurde das Forum gegründet, um eine Plattform für die Begegnung und den Dialog zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung zu schaffen. Mittlerweile gab es neun Treffen des Stadtteilforums Arheilgen. Das Koordinationsteam, das die Sitzungen vor- und nachbereitet und aus Bürgerinnen und Bürgern, Hauptamtlichen aus dem Stadtteil und der Stadtverwaltung besteht, trifft sich regelmäßig. Um mehr aktive Ehrenamtliche zu gewinnen und den Austausch der Vereine zu verbessern, gründete sich eine Arbeitsgruppe zum Thema „Vernetzung der Vereine und Initiativen“. Auch der Wunsch nach mehr Möglichkeiten, Mitbürgerinnen und Mitbürger kennenzulernen, wurde aufgegriffen.

Mitwirkende

1. Karnevalclub Arheilgen, Arheilger Gardecorps, Arheilger Stadtteilverein, Arbeitskreis Kultur und Soziales, Body Culture, Christliche Pfadfinderschaft Deutschland Stamm Matthias Claudius, Christliches Zentrum Darmstadt – Pfadfinder der Royal Rangers / Jugendarbeit, CVJM Arheilgen, DRK Ortsvereinigung Arheilgen, Ev. Stadtmission Arheilgen e.V., Freiwillige Feuerwehr Arheilgen, Gemeinwesenarbeit Arheilgen Muckerhaus mit Grundbildungszentrum Darmstadt, Interessengemeinschaft Arheilger Bürger e.V., Jugendhaus HEAG-Häuschen, Jugendhaus „Messeler Straße“, Kolpingfamilie, Obst- und Gartenbauverein Darmstadt-Arheilgen e.V., Royal Rangers – Christliche Pfadfinder, SG Arheilgen e.V., Wissenschaftsstadt Darmstadt, Bezirksverwaltung Arheilgen und Büro der Bürgerbeauftragten.