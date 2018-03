Ausbildungskurs Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge in Darmstadt bietet seit 45 Jahren Menschen in Krisensituationen rund um die Uhr die Möglichkeit zu einem anonymen und vertraulichen Gespräch unter den kostenlosen Rufnummern 08001110111 und 08001110222. Die Beratungsarbeit am Telefon leisten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit einer qualifizierten Ausbildung für diese Tätigkeit geschult wurden. Diese Aufgabe im Team stellt eine anspruchsvolle und sinnstiftende Tätigkeit dar.

Das Team soll nun erweitert werden, eine neue Ausbildungsgruppe beginnt im Mai 2018.

Ein Informationsabend hierzu findet am Dienstag, 20. März 2018, um 19 Uhr im Ökumenischen Gemeindezentrum Kranichstein, Bartningstraße 40, statt.

Der Kurs umfasst 150 Stunden und findet abends und an Samstagen statt, so dass Berufstätige teilnehmen können. Den Kurs leiten die beiden Hauptamtlichen der Telefonseelsorge Darmstadt, Christiane Rieth, Dipl.-Psychologin, und Ralf Scholl, Pastoralreferent.

Die Ausbildung umfasst eine Schulung in Kommunikation und Gesprächsführung, Einblicke in Beratungstechniken und im Anschluss daran Supervision und Fortbildung.

Interessierte sollten bereit zur Arbeit an der eigenen Person sein sowie zu zunächst zwei Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit am Telefon im Umfang von 12 bis 15 Stunden pro Monat.

Weitere Information und Anmeldung per Mail unter mail [at] telefonseelsorge-darmstadt.de oder telefonisch unter 06151-43143. Ausführliche Informationen auch im Internet unter www.telefonseelsorge-darmstadt.de.