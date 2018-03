Seniorenführung zum Thema „Giftige Tiere“ im Zoo Vivarium Darmstadt

Eine Seniorenführung zum Thema „Giftige Tiere“ bietet der Zoo Vivarium am Dienstag (13.03.18) an. Zoopädagoge Frank Velte informiert darüber wie weit verbreitet Arten im Tierreich sind, die giftige Substanzen in ihrem Körper haben, und wie sie diese einsetzen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr an der Zooschule. Neben dem Eintrittspreis fällt eine zusätzliche Gebühr von 2 Euro an. Treffpunkt ist am Eingang des Zoos Vivarium im Schnampelweg 5. Um Anmeldung unter Telefonnummer 06151/13-46900 wird gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt