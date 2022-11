Online-Vortrag über Ozeane in der Klimakrise

Teilen

Warum wir die Ozeane retten müssen. Die Klimakrise, der Ökozid und die Weltmeere“ heißt ein Vortrag am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 19 Uhr, per Zoomkonferenz. Es referiert die Leiterin des Alfred-Wegener-Institutes, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Prof. Dr. Antje Boetius aus Bremerhaven. Anmeldungen sind per E-Mail unter winfried.kaendler [at] ekhn [dot] de oder über die Website www.darmstadt-vhs.de möglich. Der Link wird einen Tag vor der Veranstaltung zugeschickt.

Der Online-Vortrag ist Teil der aktuellen Reihe „Klimakrise? Klimawende! Klimaschutzstrategien für die Zukunft“ des Darmstädter Netzwerks für politische Bildung, zu dem Volkshochschule Darmstadt, Evangelisches Dekanat Darmstadt, Katholisches Bildungszentrum nr30 und der AStA der Hochschule Darmstadt gehören.

Zum Inhalt:

Beim Kampf gegen die Klimakrise spielen die Weltmeere eine zentrale Schlüsselrolle: Die Ozeane dürfen nicht noch wärmer, saurer und sauerstoffärmer werden. Denn der Mensch ist direkt von den Meeren abhängig. Sie nehmen 93 Prozent der Erderwärmung auf, sind zudem eine wichtige Nahrungsquelle, produzieren die Hälfte des Sauerstoffs, den Menschen atmen. Werden die Meere weiterzerstört, wird zugelassen, dass sie wärmer werden. Dadurch werden nicht nur viele Arten, sondern der Mensch selbst gefährdet. Denn so werden Extremwetter-Ereignisse zunehmen, steigende Meeresspiegel werden über eine Milliarde Menschen von den Küsten und Inseln vertreiben, Nahrungsquellen und Jobs brechen weg. Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Institutes, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, wird einen Überblick über diese bedrohliche Situation geben.