Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach Tötungsdelikt – 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Teilen

Nachdem am Donnerstagmittag (24.11.22), gegen 15.45 Uhr, in einer Wohnung im Darmstädter Johannesviertel eine 30-jährige Frau aufgefunden wurde, die Verletzungen aufwies, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes verstarb die Frau noch in der Wohnung.

In diesem Zusammenhang konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung, unweit des Tatorts, einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Wegen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen musste der Martin-Luther-King-Ring zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat dauern derweil an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen