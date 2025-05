Darmstädter Frühjahrsmess‘ 2025: Volksfestvergnügen für die ganze Familie

Teilen

Mit der Darmstädter Frühjahrsmess‘ startet am 9. Mai die Festsaison in der Darmstädter Innenstadt. Bis 18. Mai 2025 verwandeln sich Karolinenplatz und Friedensplatz wieder in ein buntes Festgelände mit Fahrgeschäften, Marktständen und kulinarischen Highlights. Ob Riesenrad, Breakdancer oder Zuckerwatte – für Groß und Klein ist jede Menge geboten.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 9. Mai, um 18 Uhr im Biergarten von Michael Hausmann auf dem Karolinenplatz statt.

Oberbürgermeister Hanno Benz: „Die Frühjahrsmess‘ ist nicht nur ein festlicher Auftakt in die Saison, sondern auch ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt sinnvoll ergänzen. Wenn Veranstaltungen wie die Frühjahrsmess‘ und ‘Darmstadt mobil’ Hand in Hand gehen, profitiert die ganze Stadt. Es entstehen neue Impulse für den Einzelhandel, für nachhaltige Mobilität – und vor allem für eine lebendige, attraktive Innenstadt. Dabei ist uns auch die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher ein besonderes Anliegen – sie hat bei der Planung und Durchführung stets oberste Priorität. Daher haben wir auch das Sicherheitskonzept gezielt an die aktuellen Anforderungen angepasst.“

An den 10 Tagen der Frühjahrsmess‘ erwartet die Besucherinnen und Besucher auch wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Hoch hinaus geht es dabei beim Frühstück im Riesenrad am Sonntag, 11. Mai, um 10 Uhr. Neben dem wundervollen Ausblick auf die Darmstädter Innenstadt verwöhnt der Darmstädter Schaustellerverband dabei mit allerlei Köstlichkeiten und Getränken. Die Backstageführung am Mittwoch, 14. Mai, um 17 Uhr bietet hingegen spannende Blicke hinter die Kulissen der Mess´ und die Arbeit der Schaustellenden.

Anmeldung für das Frühstück im Riesenrad und die Backstageführung unter www.darmstadt-tourismus.de/fruehjahrsmess.

Der traditionelle Familientag findet am Dienstag, 13. Mai, statt. Hier lädt der Darmstädter Schaustellerverband wieder mit ermäßigten Fahrpreisen zu einem Besuch der Frühjahrsmess‘ ein.

Am Donnerstag, 15. Mai, von 15 bis 19 Uhr, findet der „Kindheitshelden-Tag“ statt. Unter anderem sind Pumuckl und Paddington der Bär zu Besuch auf der Mess‘. Alle, die an diesem Tag als „Kindheitsheld“ verkleidet auf die Mess‘ kommen, erhalten an allen Fahrgeschäften zwei Fahrten zum Preis von einer. Kinder können sich außerdem bei Maike’s Kinderschminken kostenfrei schminken lassen.

Am zweiten Wochenende der Frühjahrsmess‘, am 17. und 18. Mai, sorgt außerdem „Darmstadt mobil“ mit zahlreichen Neufahrzeugen, dem Tag der Elektromobilität und vielen weiteren Ausstellern für weiteres Programm rund um die Frühjahrsmess‘. Die Geschäfte der Innenstadt haben anlässlich „Darmstadt mobil“ am Sonntag (18. Mai) von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Darmstädter Wochenmarkt findet während der Darmstädter Frühjahrsmess‘ und “Darmstadt mobil” regulär auch an den Samstagen, 10. und 17. Mai, auf dem Marktplatz statt. Am Samstag, 17. Mai, bietet der Rundgang „Darmstädter Marktgebabbel“ eine kulinarische Tour über den Wochenmarkt mit Geschichten rund um das Marktgeschehen, Kostproben an verschiedenen Ständen und Abschluss mit kleinem Imbiss und einem Gläschen Wein oder Traubensaft direkt vom Winzer.

Die Führung findet am Samstag, 17. Mai, um 12 Uhr statt und dauert 90 Minuten. Treffpunkt ist am Residenzschloss, Toreingang Südseite am Marktplatz. Die Karte kostet 20 Euro. Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich. www.darmstadt-tourismus.de/fuehrungen-highlights.

Öffnungszeiten Frühjahrsmess‘:

9. bis 18. Mai 2025

Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 22 Uhr (am 18. Mai bis 21 Uhr)

Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr

Die Darmstädter Frühjahrsmess‘ wird in diesem Jahr vom Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck unterstützt.

Weitere Informationen zum Programm sowie eine Übersicht aller Stände, Filtermöglichkeit nach Standort (z. B. Friedensplatz), nach Branche (z. B. Fahrgeschäft) und nach besonderen Angeboten (z. B. veganes Speise-/Getränkeangebot) finden sich auf www.darmstadt-tourismus.de/fruehjahrsmess.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt