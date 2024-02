Fastnacht 2024: Mehr Verbindungen während der Faschingstage – Umleitungen wegen Veranstaltungen

Teilen

Wenn die Narren los sind, muss der Bus schon einmal einen Umweg nehmen: An den Fastnachtstagen von Freitag (9. Februar), bis einschließlich Dienstag (13. Februar 2024) umfahren Busse die Innenstädte im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wenn dort Fastnachtsumzüge unterwegs sind. Bei kleineren Veranstaltungen halten Ordnungskräfte die Busse dagegen nur so lange an, bis der Umzug vorbei ist. Zu größeren Umleitungen kommt es insbesondere in der Fastnachtshochburg Dieburg. Dort beginnt das bunte Treiben zudem bereits eine Woche früher mit dem Kinderfastnachtsumzug am 4. Februar. Damit alle Narren gut ans Ziel kommen, werden Zusatzfahrten angeboten, passend zu den großen Umzügen ebenso wie von 9. bis 13. Februar im Nachtverkehr bis etwa 3 Uhr. Auch die On-Demand-Shuttle des DadiLiners sind an diesen Tagen jeweils bis 3 Uhr unterwegs.

Zusätzliche Fahrten im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Am Samstag (10.) und Sonntag (11.) fährt ein zusätzlicher Bus auf der Linie 671 (Groß-Umstadt – Dieburg – Darmstadt) um 20.34 Uhr ab Groß-Umstadt „Mitte Bahnhof“ nach Dieburg. Am Fastnachtsdienstag (13.) wird ab Groß-Umstadt „Mitte Bahnhof“ mittags um 12.35 Uhr ein Zusatzbus Richtung Dieburg angeboten, zudem wird die Linie 672 (Groß-Zimmern – Roßdorf – Darmstadt) mit zusätzlichen Fahrten um 11.27 Uhr, 11.57 Uhr, 12.27 Uhr, 12.57 Uhr und 13.27 Uhr ab Roßdorf „Spessartring“ nach Dieburg verstärkt. Auch auf der Linie 679 (Ober-Roden – Münster – Groß-Zimmern – Reinheim) fahren von Freitag (9.) bis Dienstag (13.) Nachtbusse. Am Fastnachtsdienstag (13.) werden ergänzende Fahrten nach Dieburg ab Reinheim Bahnhof um 11.18 und 12.18 Uhr angeboten.

Am Fastnachtsdienstag mit Sonderzügen nach Dieburg

Zwischen Rödermark-Ober-Roden, Eppertshausen, Münster und Dieburg verkehren auch in diesem Jahr Sonderzüge. Die Sonderfahrten der RB61 verkehren am Fastnachtsdienstag stündlich ab Rödermark-Ober-Roden um 11.26 Uhr, 12.26 Uhr und 13.26 Uhr. Ab Dieburg werden nachmittags um 15.42 Uhr, 16.42 Uhr und 17.42 Uhr Sonderzüge eingesetzt. Aufgrund von Fahrzeugmangel bei der Betreiberin der Sonderzüge, DB Regio AG, können diese gegebenenfalls nur mit einem Zugteil und entsprechend beschränkter Platzanzahl verkehren.

Viel los auf Dieburgs Straßen: Busse umrunden die Innenstadt

Ausgiebig gefeiert wird in Dieburg: Am Sonntag (4.) findet der Kinderfastnachtsumzug statt, am Fastnachtssonntag (11.) der Empfang des Prinzenpaares und am Fastnachtsdienstag (13.) schließlich der große Umzug.

An diesen Tagen können die Busse jeweils von 11 Uhr bis 19 Uhr in der Dieburger Innenstadt die Haltestellen „Gewerbestraße“, „Landratsamt“, „Bahnhof“, „Kirche“, „Schlossgarten“, „Brückenmühle“, „Römerhalle“, „Altstadt“ und „Friedhof“ nicht anfahren. Für die Haltestelle „Friedhof“ wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe der Einmündung zur Max-Planck-Straße eingerichtet. Die Bushaltestelle „Bahnhof“ wird an die Haltestelle „Hochschule Süd“ verlegt. Alle betroffenen Linien (GU2, MD, 671, 672 und 679) bedienen in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr die Ersatzhaltestellen „Hochschule Nord“ auf der Aschaffenburger Straße, „Hochschule Süd“ in der Max-Planck-Straße und „Friedhof“ im Bereich der Einmündu ng Max-Planck-Straße/Groß-Umstädter Straße bzw. in Höhe der JET-Tankstelle.

Fastnachtsumzug am Samstag in Babenhausen

Aufgrund des Umzuges am Samstag (10.) werden in Babenhausen von 13 bis 17 Uhr die Haltestellen „Bgm.-Rühl-Straße“, „Stadthalle“, „Ludwigstraße“ „Friedhof“, „Luisenstraße“ und „Frankfurter Straße“ von den Linien BA2 und BA3 (Stadtverkehr Babenhausen) nicht angefahren. Ersatzweise wird die Haltestelle „Bgm.-Willand-Straße“ in der Bouxwiller Straße angedient.

Umzug am Sonntag in Mosbach

Am Fastnachtssonntag (11.) werden wegen des Umzugs auf der Linie BG3 (Aschaffenburg – Babenhausen) die Haltestellen „Evangelische Kirche“ in Mosbach bis „Bahnhof“ in Babenhausen in beiden Fahrtrichtungen zwischen 13 und 17 Uhr nicht bedient. In dieser Zeit enden und beginnen die Fahrten von und nach Aschaffenburg in Wenigumstadt an der Haltestelle „Mosbacher Straße“. Dies betrifft die Fahrten um 13 und 15 Uhr ab der Haltestelle „Hauptbahnhof“ in Aschaffenburg sowie um 14.05 und 16.05 Uhr ab der Haltestelle „Bahnhof“ in Babenhausen.

Fastnachtsumzug am Sonntag in Reinheim-Ueberau

Anlässlich des Fastnachtsumzuges in Ueberau können am Sonntag (11.) die Haltestellen „Karl-Marx-Straße“, „Kirche“ und „Lengfelder Straße“ ganztägig von den Linien RH und 678 nicht angefahren werden. Als Ersatz dient die Haltestelle Reinheim „Bahnhof“.

Linie FM wird am Rosenmontag in Urberach umgeleitet

Die Linie FM (Darmstadt Haasstraße – Oberwaldhaus – Messel/Urberach) wird am Rosenmontag (12.) in Urberach von etwa 12 Uhr bis ca. 17 Uhr umgeleitet. Die Umleitung beginnt mit den Fahrten um 11.24 Uhr ab Darmstadt Haltestelle „Haasstraße“ bzw. ab Haltestelle „Bienengarten“ um 12.10 Uhr und in der Gegenrichtung um 12.53 Uhr ab „Urberach Bahnhof“. Die Haltestelle „Bahnhofstraße 18“ entfällt. Die Haltestelle „Darmstädter Straße“ in Richtung Darmstadt wird in die Kinzigstraße verlegt.

AEWG-Fastnachtsumzug am Sonntag in Arheilgen

Am Sonntag (11.) findet in Darmstadt-Arheilgen in der Zeit von ca.-13 bis 17 Uhr der AEWG-Fastnachtsumzug statt. Die Linie A stellt in dieser Zeit den Verkehr ein, die Straßenbahnlinie 8 fährt in Richtung Arheilgen eine verkürzte Route bis zur Haltestelle „Maulbeerallee“. Fahrgäste mit Fahrtziel Wixhausen können alternativ die S-Bahn-Linie 3 zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Darmstadt-Wixhausen nutzen.

Für Besucher des Umzugs fahren zusätzliche Busse: Im Zeitraum zwischen ca. 9.30 Uhr und ca. 19 Uhr verkehrt auf der Linie WE1 neben den regulären Fahrten halbstündlich ein zusätzlicher Sonderverkehr auf einem erweiterten Linienweg zum AEWG-Umzug. Dieser fährt ab der Haltestelle „Weiterstadt Groß-Gerauer Straße“ über die Darmstädter Straße in Weiterstadt, Schneppenhausen und Gräfenhausen nach Arheilgen Dreieichweg. Die Haltestelle „Weiterstadt Hallenbad“ wird von den Fahrten des Sonderverkehrs in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient. Auf dem Rückweg können die Fahrgäste in Weiterstadt über die Haltestelle „Groß-Gerauer Straße“ hinaus bis zur Haltestelle „Wilhelm-Leuschner-Platz“ weiter mitfahren. Für die Fahrten ist eine gültige RMV-Fahrkarte notwendig. Fahrkarten nach Arheilgen bzw. zurück können beim Fahrpersonal erworben werden.

Fahrkarten günstig kaufen

Ein Narr ist selten alleine unterwegs. Deshalb lohnt es sich, eine Gruppentageskarte zu lösen. Diese ist extra günstig und für bis zu fünf Personen gültig. Und dann heißt es: Einmal zahlen und den ganzen Tag bis zum letzten Nachtbus im gewählten Gültigkeitsgebiet fahren. Einzelpersonen können sich eine Tageskarte lösen.

Für Besitzer von RMV-Zeitkarten gilt montags bis freitags nach 19 Uhr und am Wochenende ganztägig die Mitnahmeregelung: Ein Erwachsener und beliebig viele Kinder unter 15 Jahren können dadurch kostenlos mitfahren. Diese Regelung gilt nicht für das Deutschland-Ticket.

Informationen hier erhältlich

Auskünfte gibt die DADINA-Geschäftsstelle (montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr) unter 0 61 51 – 3 60 51 0. Die RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt hilft bei Fragen von montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, und samstags von 9 bis 16 Uhr unter 0 61 51 – 3 60 51 51 oder direkt vor Ort am Hauptbahnhof in Darmstadt weiter. Das Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz in Darmstadt ist unter der Nummer 06151 709-4000 zu erreichen und hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Auch an den Fastnachtstagen gelten in der RMV-Mobilitätszentrale die regulären Öffnungszeiten. Das Kundenzentrum am Luisenplatz hat nur am Fastnachtsdienstag eine verkürzte Öffnungszeit von 8 bis 13 Uhr.

Die Verkehrsunternehmen informieren an den jeweiligen Haltestellen über den aktuellen Fastnachtsfahrplan. Die Fahrpläne sind zudem online auf www.dadina.de, www.rmv.de und www.heagmobilo.de verfügbar. Auch die Apps „RMVgo“ und die App der HEAG mobilo bieten aktuelle Auskünfte zu den verfügbaren Verbindungen.