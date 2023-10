„100 Jahre Georg-Büchner-Preis“: Ausstellung im Haus der Geschichte

Teilen

Seit genau hundert Jahren wird in Darmstadt der Georg-Büchner-Preis verliehen, der mittlerweile als wichtigste Auszeichnung für Literatur in der Bundesrepublik Deutschland gilt. Der Geschichte des Preises, der am 11. August 1923 erstmals vergeben worden war, widmet sich nun eine Ausstellung im Haus der Geschichte (Mollerbau am Karolinenplatz).

Die vom Stadtarchiv der Wissenschaftsstadt Darmstadt zusammengestellte Schau hat ihren Schwerpunkt im Zeitraum 1923 bis 1950, als der Georg-Büchner-Preis als allgemeiner Kunstpreis vom Land Hessen und der Stadt Darmstadt an Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Schriftkünstler und Musiker vergeben wurde und zwar von 1923 bis 1932 jeweils an zwei Preisträger. Nach der Übergabe an die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung wurde der Georg-Büchner-Preis in einen reinen Literaturpreis umgewandelt.

Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 24. Oktober 2023, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Hanno Benz. Zur Ausstellung spricht Stadtarchivar Dr. Peter Engels. Die Ausstellung ist bis zum 20. Dezember 2023 in der Eingangshalle des Hauses der Geschichte, Karolinenplatz 3, zu sehen: Montag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr sowie an den Terminen der sieben Begleitveranstaltungen.

Begleitprogramm:

25.10.2023, 18 Uhr Buchvorstellung: Elisabeth Langgässer, Preisträgerin 1950, „Grenze: Besetztes Gebiet, Ballade eines Landes“ (Neuausgabe 2023)

30.10.2023, 18 Uhr Lesung und Vortrag: „Anna Seghers und der Georg-Büchner-Preis 1947“

20.11.2023, 18 Uhr Vortrag mit Musikauszügen: Oper in schwierigen Zeiten. Die Uraufführung von Hans Simons „Valerio“ am Hessischen Landestheater 1931

23.11.2023, 18 Uhr Darstellendes Spiel von Schülerinnen und Schülern: „Streit um Büchner – Leonce und Lena 1923“

29.11.2023, 18 Uhr Vortrag: Ausgezeichnete Künstler – Bildende Kunst im Spiegel des Georg-Büchner-Preises

11.12.2023, 18 Uhr Portraitkonzert: Wilhelm Petersen – Preisträger 1926

18.12.2023, 18 Uhr Vortrag: „Die höchste, jene Liebe, die uns leitet… Der Darmstädter Schriftsteller Hans Schiebelhuth (1895 – 1944). Ein Dichter zwischen den Welten“

Flyer → 100 Jahre Georg-Büchner-Preis

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt