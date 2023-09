Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt an der „Earth Night“

Teilen

Am Freitag, 15. September 2023, beteiligen sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die Technische Universität Darmstadt wieder an der „Earth Night“, bei der die steigende Nutzung von nächtlichem Kunstlicht und die nächtliche Lichtverschmutzung im Fokus stehen. Beides lässt die Nächte heller werden, beeinflusst den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und schadet Mensch, Pflanze und Tier. Zudem verursacht der Kunstlichtkonsum CO2-Emissionen und einen hohen Ressourcenverbrauch. In Darmstadt werden daher ab 22 Uhr wieder die Anstrahlungen des Hochzeitturms, des Alten Rathauses, des Langen Ludwigs sowie des Residenzschlosses und – zur Erhöhung des Effektes – Teile der Straßenbeleuchtung auf dem Marktplatz für den Rest der Nacht abgeschaltet.

Klimaschutzdezernent Michael Kolmer ruft auf, bei der Aktion mitzumachen: „Mit der Earth Night können alle zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Lichtquellen, die nicht der Sicherheit dienen, können ausgeschaltet oder wenigstens gedimmt werden. Dazu zählen beispielsweise Tür-, Haus-, Objekt-, Garten-, Parkplatz-, Wege-, Schaufenster- oder Werbebeleuchtung“.

Um langfristig die Lichtverschmutzung zu reduzieren und Energie einzusparen, erarbeitet die Wissenschaftsstadt Darmstadt darüber hinaus seit Herbst 2022 eine Lichtleitlinie für die städtische Beleuchtung sowie Handlungsempfehlungen für Privatpersonen und Unternehmen. Diese Empfehlungen umfassen Maßnahmen zur Reduzierung vermeidbarer Lichtimmissionen, sollen eine umwelt- und klimafreundliche sowie energieeffiziente Beleuchtung ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten. „Ziel dabei ist es, nicht nur die Beleuchtung zu reduzieren, sondern das richtige Licht an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen“, betont Kolmer.

Die Volkssternwarte Darmstadt bietet an diesem Abend von 19 bis 23 Uhr eine „Nacht der offenen Sternwarte“ mit Informationen rund um die Themen Astronomie und Umweltschutz (Infostand BUND Darmstadt). Um 20 Uhr hält die Biologin Dr. Annette Krop-Benesch einen Fachvortrag zu Umweltauswirkungen von Lichtverschmutzung (https://vsda.de).

Fragen zur „Earth Night“ oder Tipps, wie man sich an der Aktion beteiligen kann, beantworten die Initiatoren unter https://www.earth-night.info.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt