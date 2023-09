Ginsheim-Gustavsburg: 24-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Teilen

Nach der Bedrohung mit einem Messer haben Polizeistreifen am Dienstag (12.09.23) einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann, der in Ginsheim-Gustavsburg gemeldet ist, gegen 16.20 Uhr am Bahnhof Gustavsburg einen 23-Jährigen beleidigt und ihn unter anderem mit einem Messer in der Hand bedroht. Letzterer flüchtete sich in eine Bahn, wo der Tatverdächtige von ihm abließ. Sofort alarmierte Streifen konnte den 24 Jahre alten Mann im Rahmen der Fahndung im Bereich des Bahnhofs antreffen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatmesser sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er auf die Wache, wo Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung erstattet wurde.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen