HEAG-Aufsichtsrat neu besetzt – Turnusmäßige Neuwahlen nach fünf Jahren – Oberbürgermeister Hanno Benz neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Teilen

Der neugewählte Aufsichtsrat der HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG) ist am 18.07.2023 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Die Neubesetzung des Gremiums, als dessen Vorsitzender Oberbürgermeister Hanno Benz gewählt wurde, erfolgte turnusmäßig nach fünf Jahren. Die Beschäftigten der HEAG haben ihre Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter gewählt. Die städtischen Vertreterinnen und Vertreter wurden in der Hauptversammlung der HEAG vom Hauptaktionär Wissenschaftsstadt Darmstadt nach Festlegung durch den Magistrat gewählt. Zudem entsendet die Sparkasse Darmstadt einen Vertreter in den HEAG-Aufsichtsrat.

Seit dem 18.07.2023 setzt sich der Aufsichtsrat der HEAG Holding AG aus folgenden Personen zusammen:

Vertreterinnen und Vertreter der Kapitalseite

Oberbürgermeister Hanno Benz (Vorsitzender)

Sascha Ahnert (für die Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt)

Hans Fürst

Frederik Jobst

Kerstin Lau

Stadtrat a.D. Dr. Dierk Molter

Stadtkämmerer André Schellenberg

Stadtrat Alexander Schleith

Sandra Seeger

Malena Todt

Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter

Reinhard Becker

Simone Nowka

Daniel Pfeffer

Carola Schauf

Margit Stövesand

Neue Mitglieder im Gremium sind: Oberbürgermeister Hanno Benz, Frederik Jobst, Stadtrat a.D. Dr. Dierk Molter, Sandra Seeger, Malena Todt, Reinhard Becker und Carola Schauf. Sie folgen auf Oberbürgermeister a.D. Jochen Partsch, Dagmar Metzger, Stadtverordnetenvorsteher Yücel Akdeniz, Stadtrat Ralf Arnemann, Jürgen Krämer, Birgit Pörtner und Karin Reinig.

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)