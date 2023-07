Fahrzeugführer mit 1,91 Promille hinterm Steuer erwischt – Strafverfahren eingeleitet

Teilen

Am Montagabend (24.07.23) wurde ein 40 Jahre alter Fahrzeugführer, der auf der Bundesstraße 42 (Gräfenhausener Straße) von Weiterstadt in Richtung Darmstadt unterwegs war, von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille, weshalb der 40-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme auf die Polizeistation begleiten musste. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss sich der Darmstädter nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen