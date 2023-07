Biebesheim: Wohnwagen gerät in Brand – Zeugen gesucht

Teilen

Ein als Büro für einen Autohandel dienender Wohnwagen geriet am Montagabend (24.07.23), gegen 21.30 Uhr, auf einem Biebesheimer Grundstück in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Brand. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand griffen die Flammen zuvor von einem Holzhaufen auf einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Baum und anschließend auf den Wohnwagen über. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt derzeit Brandstiftung nicht aus. Zeugen bemerkten zur Tatzeit mehrere Personen, die vom Brandort weg gerannt sein sollen. Zwei der Unbekannten sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein, einer der Jugendlichen ist circa 1,85 Meter groß, hat blonde Haare, war komplett schwarz gekleidet und habe eine auffällig große Nase. Der andere Flüchtige war kleiner und hat laut den Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann hat schwarze Haare, ist schlank und trug ein Fußballtrikot von Real Madrid in lila/grau, Adidas-Sporthose und schwarze Schuhe. Er führte ein Fahrrad mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen