Flammkuchen aus dem Schul-Backhaus, der vom Fachlehrer Ralf Stadler zubereitet wurde, und Gewürztraminer aus alten Reben vom Bensheimer Winzer Matthias Lach. Diesen Genuss haben fünf Bergsträßer Institutionen im Innenhof der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim am 19. Juli 2023 organisiert, um sich und ihr Gemeinschaftsprojekt „Genial regional macht Schule“ vorzustellen.

Für den Verein „Genial regional“ begrüßte die Vorsitzende Brigitte Zimmermann-Petrullat die Projektpartner sowie Lehrkräfte, Landwirte und Köche und erläuterte das Anliegen: „Industrielle Speisen und Getränke haben bei vielen Menschen gesunde, nachhaltige, saisonale und regionale Lebensmittel vom Speiseplan verdrängt. Und auch das Wissen über heimische Erzeugnisse und deren Zubereitung geht zunehmend verloren. Um diesem Exodus entgegenzuwirken, kooperieren wir bei diesem Bildungsprojekt. Dabei setzen wir bei den Multiplikatoren an, insbesondere bei Lehrkräften. Wir, das sind der „Genial Regional Verein“, die Heinrich-Metzendorf-Schule, der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen e.V. sowie die Plattform „Jahreszeiten regional erleben“.

Im Anschluss daran betonte Larissa Arras, Projektleiterin Geo-Naturpark, die überregionale Bedeutung des Projekts und dessen Verknüpfung mit der Agenda 2030. Die Projektpartner haben eine Fortbildungsreihe für pädagogische Berufe mit vier Köchen von der Bergstraße zusammengestellt. Sie soll die Multiplikatoren befähigen, Projekttage oder -wochen zu nachhaltigen Themen wie Kochen mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln anbieten zu können. Ziel der vier Fortbildungsmodule ist es auch, Bergsträßer Produzenten vorzustellen, die für ein Nachhaltigkeitskonzept stehen. Regionale Spitzenköche werden gemeinsam mit Lehrkräften gesunde Speisen zubereiten.

Mit der Heinrich-Metzendorf-Schule konnte ein Partner gewonnen werden, in dessen Räumlichkeiten die perfekten Bedingungen für die Durchführung der Fortbildungsreihe gegeben sind. In der Heinrich-Metzendorf-Schule werden junge Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Lebensmittelhandwerk und in der Hauswirtschaft ausgebildet.

Die Veranstaltungsreihe in der Metzendorf-Schule startet am Dienstag, 26. September mit Guy Bastian von der Heidelberger Kochschule, der von 9 bis 15 Uhr das Thema „Kartoffeln und Kürbis“ bearbeitet.

Weiter geht es dann im neuen Jahr. Am Mittwoch, 31. Januar 24, steht Stefan Beckmann vom Bio-Catering- Unternehmen Biond GmbH mit den Teilnehmenden an den Töpfen. Der Spezialist für vegane Küche zeigt, was man aus Kraut und Rüben so zaubern kann.

Im Frühjahr ist Thorsten Lettmann vom Restaurant „Herzblut und Zinke“ im Landesmuseum in Darmstadt an der Reihe. Er bearbeitet mit den Lehrkräften das Thema „Kräuter, Erdbeeren und Spargel“.

Zum Schuljahresende 23/24 wird es dann tierisch: Fleischexperte David Pietralla von der Bensheimer Eventlocation „Meatheaven“ zeigt, worauf es beim Grillen ankommt. Es geht um Grillen 2.0: Nackensteaks und Grillfackeln mal anders und die Frage, was ist eigentlich gutes Fleisch.

Während der Fortbildung gibt es auch Informationen über die Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe und im Lebensmittelhandwerk sowie Hinweise für weitere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sein könnten.

Weitere Informationen zu „Genial regional macht Schule“ findet man unter www.genialregionalverein.de . Aktuell gibt es noch einige Plätze in den Kursen. Interessierte Multiplikatoren schreiben bitte eine E-Mail an Genialregional@t-online.de.

Quelle: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.