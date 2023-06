Sperrmüll bringen, Altes verschenken, Gebrauchtes neu entdecken: „Quartiertag“ in der Lincoln-Siedlung

Teilen

In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) veranstalten die bauverein AG, die Diakonie Darmstadt-Dieburg, Darmstadt im Herzen, FairCup, Kaufhaus der Gelegenheiten (KA-GEL) und die Initiative „WIR auf Lincoln“ am Freitag, den 30. Juni 2023 von 10 bis 16 Uhr erstmals den „Quartiertag“ in der Lincoln-Siedlung.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu einem abwechslungsreichen Programm auf den Quartierplatz eingeladen. An Infoständen rund um die Themen Wiederverwendung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit bieten die Organisatoren Mitmach-Aktionen, Upcycling-Workshops und den Sperrmüll-LKW zum Erkunden für kleine Gäste an. Kaputtes und Altes kann gebracht, Gebrauchtes verschenkt oder getauscht sowie Sperrmüll vor Ort kostenfrei abgegeben werden.

„Gemeinsam mit den beteiligten Partnern möchte der EAD für die Lincoln-Siedlung sichtbarer werden, sich mit den Anwohnerinnen und Anwohnern treffen und austauschen. Als der kommunale Abfallentsorger, aber auch als Berater und Ansprechpartner stellt der ,Quartiertag‘ ein Angebot für private Haushalte in Darmstadt dar, sich stärker mit Abfalltrennung und Abfallvermeidung auseinanderzusetzen“, erläutert der zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg den neu ins Leben gerufenen Aktionstag. „Sollte sich das Konzept bewähren, ist so ein ,Quartiertag‘ einschließlich der vorausgehenden Projektwoche auch in anderen Darmstädter Stadtteilen denkbar. Durch Weitergabe, Reparatur oder der fachgerechten Entsorgung tragen alle dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und Wohngegenden sauber und lebenswert zu halten.“

Sperrmüll kann am 30. Juni kostenfrei vor Ort abgegeben werden. Für zu sperrige Gegenstände, die sich nicht zum Quartierplatz transportieren lassen, kann persönlich am Info-Stand ein Abholtermin vereinbart werden. → Was zum Sperrmüll gehört oder nicht. Ideen für das Verschenke- und Tauschregal sind unter anderem Brettspiele, Spielzeug, Bilderrahmen, Bücher, Geschirr, Vasen, Taschen, Kleidung und vieles mehr.

Dem „Quartiertag“ voraus geht die „Aktionswoche der Nachhaltigkeit“ in der Lincoln-Siedlung. Gemeinsam initiieren die beteiligten Partner in den Kindertagesstätten und Grundschulen unter anderem Abfallsortier-Spiele und Upcycling-Bastelkurse.

Der „Quartiertag“ am 30. Juni markiert den Höhepunkt dieser Projektwoche. Der EAD, die Diakonie Darmstadt-Dieburg, Darmstadt im Herzen, FairCup und das Kaufhaus der Gelegenheiten präsentieren sich mit eigenen Ständen, stellen die Nachbarschafts-App und das FairCup-Konzept vor. Interessenten können die Initiative „WIR auf Lincoln“ bei der Dreck-weg-Aktion unterstützen. Kinder können die Ergebnisse ihrer Abfallsammelrunden vorzeigen und die Upcycling-Künstlerin DADAzwischen bietet Workshops mit Ideen zur Wiederverwendung von Alltagsgegenständen an.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt