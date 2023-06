Werbe-Würfel des Pflegestützpunktes: Ausleihen, aufbauen, informieren

Teilen

Der Pflegestützpunkt des Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet kostenlose und neutrale Beratung, Information und Unter­stützung rund um das Thema Pflege. An gleich zwei Standorten im Landkreis: Im Kreishaus Dieburg in der Albinistraße 23 sowie in Pfungstadt in der Mühlstraße 14.

Würfel laden zur Kontaktaufnahme ein

„Um auf das Angebot des Pflegestützpunktes für Pflege­be­dürf­tige, Pflegende sowie Menschen mit Behinderung und von Pflege­bedürftig­keit bedrohte Menschen hinzuweisen, wurden Werbe-Würfel entwickelt. Jede Seite zeigt eine andere Botschaft, die zur Kontaktaufnahme mit dem Team des Pflegestützpunktes einlädt,“ erklärt die Sozialdezernentin Christel Sprößler.

Würfel können kostenlos ausgeliehen werden

Zum Einsatz kamen die Werbe-Würfel erstmals beim dies­jährigen Hessentag in Pfungstadt. Über­einandergestapelt waren sie am Stand des Pflegestützpunktes schon aus der Ferne gut zu sehen. Um möglichst viele Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg zu erreichen, können die Würfel nun kostenlos ausgeliehen werden. Das Angebot richtet sich an Rathäuser, Arztpraxen, Apotheken und sonstige Einrichtungen, in denen Menschen verkehren, für die eine Beratung im Pflege­stütz­punkt eine wertvolle Hilfe­stellung sein kann.

Vielseitig einsetzbar

Die drei Würfel aus festem Karton haben jeweils eine Kantenlänge von 80 cm und können zusam­men­gefaltet werden. Ein Aufbau ist, je nach Platzverhältnissen, als einzelner Würfel oder als Turm aus zwei oder drei Würfeln möglich.

Weitere Informationen im Internet unter www.ladadi.de/pflegestuetzpunkt-infos oder bei der Leiterin des Pflegestützpunktes, Fatma Yilmaz (Telefon 06151 881-2173, E-Mail pflegestuetzpunkt@ladadi.de).

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg