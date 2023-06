Weiterstadt: Kontrolle auf der A5 endet für 47-Jährigen auf der Polizeiwache – Mit 176 km/h gestoppt

Teilen

Zivilfahnder der Polizei stoppten am Dienstag (27.06.23) einen 47 Jahre alten Audifahrer auf der Autobahn 5 im Bereich Weiterstadt. Der Verkehrssünder überschritt die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 176 Stundenkilometern auf seinem Tacho. Im Anschluss wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ebenso ergab eine Überprüfung in den Informationssystemen, dass gegen den 47-Jährigen aus Kasachstan bereits mehrere offene Aufenthaltsermittlungen, unter anderem wegen Unterschlagung, vorliegen und aktuell gegen ihn mehrere Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis laufen.

Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen des Geschwindigkeitsverstoßes eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Nach dem Abschluss der polizeilich durchgeführten Maßnahmen wurde der Tatverdächtige von der Dienststelle entlassen und konnte den Heimweg zu Fuß antreten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen