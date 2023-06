Familienzentrum Darmstadt veröffentlicht sein Kursprogramm für das zweite Halbjahr 2023

Teilen

Das Familienzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlichte am Mittwoch (28.06.23) auf der Webseite www.familienbildung-darmstadt.de sein neues Kursprogramm für das zweite Halbjahr 2023. Das Programmheft wird in den darauffolgenden Tagen in den Außenstellen in Wixhausen, Kranichstein und Eberstadt sowie in den Stadthäusern und weiteren öffentlichen Stellen erhältlich sein.

Die Kurse und offenen Treffs der Familienbildung bieten viele Impulse und neben bewährten Formaten neue Kurse, auch für ältere Kinder mit und ohne ihre Bezugspersonen. Die Freude am Entdecken, Erleben und Erkunden wird ebenso verstärkt, wie das Interesse am Kochen und an Bewegung. Jedes Angebot fördert die Beteiligung und Kreativität von Groß und Klein. Im Vordergrund steht stets, die eigenen Ressourcen und die Beziehung zwischen Bezugspersonen und Kindern zu stärken. Die Angebote bieten zugleich die Möglichkeit, Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Fragen und Themen aufzunehmen. Gleiches gilt für Gesprächskreise und thematische Veranstaltungen für Eltern und Erziehungsberechtigte; hier besteht Raum und Zeit für Information und Ideenaustausch.

„Die Angebote des Familienzentrums geben Familien mit Kindern vielfältige Anregungen und Hilfestellungen im Alltag. Durch den Austausch mit Menschen in gleichen Lebenslagen, begleitet von fachkundigen Kursleitungen, werden eigene Kräfte zur Bewältigung von alltäglichen und besonderen Herausforderungen freigesetzt. Das gemeinsame Erleben und die Freude am Miteinander stehen dabei im Vordergrund“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Das Programmheft enthält alle Kontaktdaten und weitergehende Verweise, die zum Beispiel über die Voraussetzungen und den Rahmen für die Qualifizierung und Aufbauqualifizierung von Kindertagespflegepersonen oder die Vermittlung von Referentinnen und Referenten zur Bearbeitung von Themen mit pädagogischen/psychologischen Inhalten entsprechend der Anfrage und des Bedarfes der jeweiligen Gruppe informieren.

Für Nachfragen oder Anregungen zum Kursprogramm, zu Ermäßigungen oder Qualifizierungen stehen die Fachkräfte des Familienzentrums zur Verfügung (Telefon: 06151 / 13-2509; E-Mail: familienbildung@darmstadt.de). Die Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen, Sylke Israel, beantwortet Fragen zu den Frühen Hilfen für werdende Eltern und Eltern mit Kindern bis zum 3. Geburtstag (E-Mail: fruehe-hilfen@darmstadt.de).

Weitere Serviceangebote des Bereiches Familienbildung sind die Beratung für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger in der Schwangerschaft, nach einer (schwierigen) Geburt oder im Umgang mit Kindern von 0 bis 3 Jahren sowie die Stillsprechstunde und Babysittervermittlung. Nähere Informationen über diese besonderen Angebote sind auf www.familienzentrum-darmstadt.de abrufbar.

Die Beraterinnen und Berater des Bereichs Erziehungsberatung unterstützen Darmstädter Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie junge Erwachsene in ihren Lebens- und Entwicklungsprozessen durch Beratung und kindzentrierte Angebote. Seit Anfang 2023 befindet sich die Erziehungsberatungsstelle in der Julius-Reiber-Straße 39, 64293 Darmstadt. Für Anmeldungen und Fragen ist die Beratungsstelle telefonisch unter 06151 / 35 060 und per E-Mail (erziehungsberatung@darmstadt.de) erreichbar.

Download: → Programmheft Familienzentrum

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt