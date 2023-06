Beleghebammen am Alice-Hospital feiern 25-jähiges Jubiläum

Teilen

Das Beleghebammensystem am Alice-Hospital in Darmstadt feiert am 01. Juli 2023 sein 25-jährges Jubiläum. Im Gründungsjahr kamen 680 Kinder im Alice-Hospital auf die Welt. Seitdem haben die Beleghebammen mehr als 28.000 Frauen im Kreißsaal betreut. „Heute werden jährlich mehr als 1.500 Babys im Alice-Hospital geboren“, freut sich der kaufmännische Geschäftsführer Marcus Fleischhauer. „Ich glaube man kann mit Fug und Recht von einem Erfolgsmodell sprechen.“

Von Beginn an dabei sind Margit Begon, Sabine Dau und Ursula Ittmann. Margit Begon arbeitete zunächst als angestellte Hebamme und ab 1998 als Beleghebamme. Damit zählt sie zu den erfahrensten Geburtshelferinnen am Alice-Hospital. „Ich war mir damals nicht sicher, ob das funktionieren kann,“ erzählt Margit Begon. „Wir hatten 500 Entbindungen im Jahr und mir war klar, dass es deutlich mehr werden müssten. Ich hatte mir vorgenommen es für ein Jahr auszuprobieren.“ Mehr als 36 Jahre ist Margit Begon nun schon am Alice-Hospital. „Anerkennung und Wertschätzung seitens der Belegärzte war damals schon gegeben. Das ist bis heute so geblieben. Arbeiten auf Augenhöhe. Deshalb bin ich geblieben.“

Die gebürtige Westfälin Sabine Dau arbeitete bereits zwei Jahre als angestellte Hebamme am Alice-Hospital bevor das Beleghebammensystem eingeführt wurde. Den Schritt in die Freiberuflichkeit hat die erfahren Geburtshelferin nie bereut: „Es war schon immer mein Wunsch als Beleghebamme zu arbeiten. Die Familien schon vor der Geburt kennen lernen zu können, sie bei der Geburt zu begleiten und sie auch im Wochenbett zu besuchen, ist eine sehr schöne Arbeit mit oft rührenden feed backs. Ich erfülle mir damit ein großes Bedürfnis: Ich kann beitragen, innige Verbindungen entstehen lassen und mich auch selbst weiterentwickeln.“

Ursula Ittmann war nach ihrem Examen zunächst im Marienhospital Darmstadt tätig, wo sie bis 1996 auch die Leitung des Kreißsaals übernahm. Ab 1997 wechselte sie zunächst als angestellte Hebamme ins Alice-Hospital und 1998 in die Selbständigkeit. „Ich hatte damals Angst vor den nicht überschaubaren Einnahmen, großen Respekt davor, 24 Stunden für „meine“ Frauen zuständig zu sein und Sorge vor der Zusammenarbeit mit den noch angestellten Kolleginnen. Zum Glück waren sehr erfahrene Kolleginnen mit im Boot und ich bin noch heute Frau Frommer und auch Frau Kimmerle dankbar. Es gab von Anfang an Supervisionen. Wir waren damit sehr fortschrittlich.“

Ein Meilenstein in den zurückliegenden 25 Jahren war der Umbau der Kreißsäle im Jahr 2001. Drei moderne Kreißsäle, ein Familienzimmer, Aufnahme- und Untersuchungszimmer, Aufenthaltsbereich für Hebammen und ein freundlicher Empfangsbereich wurden im laufenden Betrieb umgebaut. Alles Medizinische verschwand hinter Wänden und in Schubladen. Statt steriler blauer Fließen kamen farbenfrohe Bilder an die Wände und die Beleuchtung ließ sich in einen Sternenhimmel verwandeln. „Wir waren unglaublich stolz, so einen schönen Kreißsaal zu haben,“ berichtet Ursula Ittmann. „Wir hatten sehr viel Gestaltungsfreiraum und haben diesen auch genützt. Das war auch im Zusammensein mit der Verwaltung und den Belegärztinnen großartig, und er gefällt uns noch heute!“

Mit der steigenden Geburtenzahl ist auch die Zahl der Beleghebammen gestiegen. Aus Anfangs fünf sind inzwischen 20 Beleghebammen geworden, die sich täglich um die werdenden Mütter, Väter und Neugeborenen kümmern. „Unser Hebammenteam ist sehr flexibel, empathisch, immer einen Schritt voraus, offen, warmherzig, humorvoll – alle für eine und eine für alle! Was will man mehr,“ so Ursula Ittmann. Sabine Dau ergänzt: „Ich erlebe unser Team als sehr lebendig, zugewandt und kompetent. Das »Alice« ist mir ein kleines Stückchen Heimat geworden.“

Bald werden die Hebammen neue Räume beziehen. Der Rohbau steht bereits nebenan. Hier wird alles noch ein kleinbisschen schöner werden und das Erfolgsmodell der Beleghebammen wird fortgesetzt.

Quelle & Bild: Stiftung Alice-Hospital