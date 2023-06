„Wolfstag“ an der h_da – Öffentliche Podiumsdiskussion

Teilen

Der Wolf geht um. Kürzlich auch wieder im Odenwald. Und mit ihm Sorgen, Fragen, Unsicherheiten. Wie umgehen mit einem Tier, das in Hessen und Deutschland zunehmend wieder heimisch wird? Die Hochschule Darmstadt (h_da) möchte unterschiedlichste Positionen zum Thema zusammenbringen und lädt ein zum „Wolfstag“ an der h_da am Freitag, 07.07.23, ab 14.15 Uhr im Glaskasten (Hochhaus, Schöfferstraße 3, EG). Tier-Ethikerin Prof. Dr. Nicola Erny und Anthropologe Dr. Matthias Herrgen begrüßen Fachleute zum Thema aus ganz Deutschland. Die Veranstaltung inklusive Podiumsdiskussion richtet sich auch an die interessierte Öffentlichkeit.

Die Auftakt-Keynote um 14.15 Uhr hält Dr. Dirk Wewers, Kurator und Zooinspektor im Tierpark Nordhorn. Um 15.15 Uhr spricht Volker Lein, Vizepräsident des Hessischen Bauernverbands. Vor Ort ist auch das Wolfszentrum Hessen aus dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Nach mehreren Diskursgruppen zum Thema ab 16.15 Uhr folgt zum Abschluss des Wolfstags um 17.15 Uhr eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Wolf-Mensch-Verhältnis: Prof. Dr. Nicola Erny und Dr. Matthias Herrgen aus dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der h_da diskutieren mit Dirk Wewers, Volker Lein und Ulrich-Götz Heimberger aus dem Dezernat Naturschutz im Regierungspräsidium Darmstadt.

Der „Wolfstag“ ist die Abschlussveranstaltung der Reihe „Tier-Mensch-Verhältnis“ im Rahmen des Sozial- und Kulturwissenschaftlichen Begleitstudiums (SuK) an der Hochschule Darmstadt. Studierende der h_da belegen SuK-Seminare als Wahlpflichtveranstaltungen, um ergänzend zu ihrem Studium einen Blick über den eigenen fachlichen Tellerrand hinaus zu erhalten. Die h_da öffnet den „Wolfstag“ gezielt auch für die interessierte Öffentlichkeit, um einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zum Thema zu ermöglichen.

Für Interessierte steht auch das Symposium „Tier-Mensch-Verhältnis“ am Freitag, 23.06.23, ab 14.15 Uhr offen. Im Hörsaalgebäude C 20 (Hörsaal 00.03, direkt gegenüber Hochhaus, Schöfferstraße 3) wird der Umgang mit Versuchstieren, Nutztieren und Zootieren thematisiert: Um 14.15 Uhr spricht Dr. Kerstin Kleinschmidt-Dörr, Head of Corporate Animal Affairs bei Merck (Versuchstiere), um 15.15 Uhr Prof. Dr. Ute Knierim, Nutztierethologie und Tierhaltung, Universität Kassel (Nutztiere) und um 16.15 Uhr Dr. Sabrina Linn & Dr. Johannes Köhler, Kuratoren im Zoo Frankfurt (Zootiere).

Quelle: Hochschule Darmstadt