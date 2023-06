„Gemeinsam zusammen“ – Medienkunstausstellung in Park und Museum Schloss Fechenbach in Dieburg

Teilen

Im Museum Schloss Fechenbach und im angrenzenden Park präsentieren Studierende vom Mediencampus der Hochschule Darmstadt (h_da) in Dieburg ihre aktuelle Medienkunstausstellung. „Gemeinsam zusammen – Mediale Berührungspunkte und digitale Erfahrungsfelder“ zeigt bis Sonntag, 16.07.23, insgesamt 12 Exponate, die Gelegenheit für Begegnung und Partizipation durch Medienkunst geben. Erstmals öffnet flankierend zur Ausstellung auch ein offenes Medienkunstlabor im Dieburger Pop-up-Store „Kontor im Ort“ mit Workshops und Aktionen für Interessierte aus Dieburg und Region.

In ihren Arbeiten beschäftigen sich die Studierenden mit der Frage, wie digitale Medien bewusster und weniger isoliert konsumiert werden können, um Menschen wieder stärker zusammenzubringen. Hierbei setzen sich die Studierenden aus dem Masterstudiengang „Internationale Medienkulturarbeit“ auch mit der Situation in ihren Heimatländern medienkünstlerisch auseinander. Darunter sind auch Kriegs- und Krisengebiete, in denen digitale Medien teils ganz wesentlich dazu beitragen, isolierte Menschen zu erreichen sowie Missstände anzusprechen.

Die Kriegssituation in der Ukraine verarbeitet Studentin Ekaterina Mayskaya in kurzen Audiostücken unter dem Titel „Tomorrow I´m Alive“, inszeniert als Hörweg im Park des Museums Schloss Fechenbach. Mit eigenem Smartphone und Kopfhörern können Interessierte dem Hörweg folgen. Im Park selbst ist kostenfreies WLAN vorhanden.

„Mindscapes“ nennen Elham Mehrpou und Mehrsa Shirzadian ihre interaktive Virtual Reality-Installation im Museum Schloss Fechenbach. Darin vermitteln sie ihre Gedanken, Emotionen und Perspektiven, die von aktuellen Nachrichten aus dem Iran geprägt sind. Kürzlich mit dem New Talent Award auf dem 17. Fulldome Festival Jena ausgezeichnet wurde der Kurzfilm „Phantom Eye“ von Carlos Hurtado Múnera. Sein Film thematisiert die Auswirkungen von Polizeigewalt bei Demonstrationen gegen die kolumbianische Regierung in den Jahren 2019 bis 2021.

Auch mit aktuellen Fragen technisch fortschreitender digitaler Medien befassen sich die Studierenden in ihren Installationen, 360-Grad-Filmen und Mixed Media-Performances. Die unter anderem auf What´s app oder Tik Tok omnipräsenten Memes thematisiert der Fulldome-Film „All aRound the Meme“ von Ada Siddique. Sie fragt sich, wie die Ultrakurzvideos unsere digitale Kommunikation und unseren Alltag beeinflussen.

Die interaktive Installation „Heart of the Exhibition“ von Mehrsa und Mehrta Shirzadian beobachtet das Ausstellungsgeschehen per Kamera und übersetzt es mit Künstlicher Intelligenz in Sound und visuelle Elemente. Dahinter steckt die Frage: Wie gut kann KI Stimmungen und Emotionen erfassen und können wir auf diese Analyse vertrauen?

Organisiert und durchgeführt wird die Ausstellung von Studierenden aus dem Masterstudiengang Internationale Medienkulturarbeit in enger Kooperation mit dem Museumsteam. Unter Realbedingungen bereiten sich die Studierenden hierbei auf Projekte vor, die sie vergleichbar auch in ihrem späteren Berufsleben umsetzen werden. Kuratiert wird die Schau von Professorin Sabine Breitsameter und Klaus Schüller, Lehrkraft für besondere Aufgaben.

Die Ausstellung ist im Museum Schloss Fechenbach zu sehen bis einschließlich Sonntag, 16.07.23, zu den Öffnungszeiten des Museums (Donnerstag bis Samstag 14-17 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr). Eine Übersicht aller Exponate der Ausstellung ist auf https://www.medienkultur.eu/ einsehbar.

Flankierendes Ausstellungsprogramm (der Eintritt ist frei):

Vernissage: Freitag, 16.06.23, 18.30 Uhr, im Museum Schloss Fechenbach.

Pop-up-Medienkunst: Offenes Medienkunstlabor im Pop-up-Store „Kontor im Ort“ in der Dieburger Fußgängerzone (Zuckerstraße 43). Kostenfreie medienkünstlerische Workshops und Aktionen mit Studierenden der h_da. Ab Samstag, 17.06.23, und bis einschließlich Sonntag, 16.07., immer donnerstags und freitags ab 17 Uhr, samstags von 14-17 Uhr und sonntags von 11-17 Uhr.

Fulldome-Kino: Am Freitag, 30.06., und Samstag, 01.0723., lassen sich von jeweils 17-20 Uhr in einem Open air-Fulldome-Zelt im Garten des Museums Schloss Fechenbach international teils preisgekrönte 360 Grad-Filme des Masterstudiengangs Internationale Medienkulturarbeit anschauen. Fulldome bezeichnet eine 360-Grad-Rundum-Projektion, die eine vollständige audiovisuelle Immersion (Eintauchen) ermöglicht.

Symposium: Die internationale Fachtagung „Ex Immersio V – Is there love in the immersive embrace?“ findet am 30.06. und 01.07.23 im Rathaus Dieburg und im Media Experience Lab am Campus Dieburg (Max-Planck-Straße 2) statt. An die interessierte Öffentlichkeit richtet sich die Keynote von Julian Kämper und Dominik Breinlinger: „Klangdramaturgien: Immersion und darüber hinaus“ am Samstag, 01.07., von 13.15-14.30 Uhr im Museum Schloss Fechenbach.

Nachwuchspreis Medienkultur der Stadt Dieburg: Bürgermeister Frank Haus verleiht zur Finissage am Sonntag, 16.07.23 um 14 Uhr im Museum Schloss Fechenbach den Nachwuchspreis Medienkultur der Stadt Dieburg.

Quelle & Bild: Hochschule Darmstadt