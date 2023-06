Unbekanntes Duo schlägt 30-Jährigen nieder – Polizei sucht Augenzeugen und Hinweisgeber

Teilen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, soll sich in Darmstadt bereits am Mittwoch (31.05.23) im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Karlstraße ein Raub ereignet haben, bei dem ein 30-Jähriger attackiert und zu Boden geschlagen wurde. Für den Fortgang der Ermittlungen, die das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen hat, suchen die Ermittler mögliche Augenzeugen des Geschehens, Hinweisgeber zu den Tätern und eine noch unbekannte Passantin, die den Geschlagenen angesprochen haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die zwei noch unbekannten Kriminellen den Weiterstädter gegen 23.40 Uhr angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Der Frage folgten plötzlich Schläge, durch die der Attackierte zu Boden ging und ohnmächtig wurde. Als er zu sich kam und von einer Passantin angesprochen wurde, bemerkte er eine Verletzung in seinem Gesicht und begab sich im Nachgang in ärztliche Behandlung. Anschließend erstatte er Anzeige bei der Polizei.

Zur Beschreibung des kriminellen Duos sind derzeit nur wenige Details bekannt. Einer der beiden wurde als etwa 1,90 Meter groß und von „sportlicher“ Statur beschrieben. Sein Begleiter wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,78 Meter geschätzt. Beide sollen kurze schwarze Haare gehabt und „einen modernen Haarschnitt mit kurzgeschnittenen Seiten“ getragen haben.

Die Beamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung eingeleitet und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in der Zeit zwischen 23.15 und 4 Uhr verdächtige Personen am oder im Bereich des Tatortes aufgefallen? Eine Passantin soll auf den Verletzten aufmerksam geworden sein und ihn angesprochen haben – wer kann Hinweise zu der Passantin geben, die möglicherweise eine wichtige Augenzeugin ist?

Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt das Kommissariat alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen