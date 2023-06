Mann zeigt sich komplett entkleidet – Kripo ermittelt und sucht Hinweisgeber

Teilen

Nachdem ein noch unbekannter Mann sich am Donnerstag (15.06.23) in Darmstadt auf einem Schulgelände in der Julius-Reiber-Straße gegenüber einer 15-Jährigen komplett entkleidet gezeigt haben soll, hat die Polizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen soll sich der Mann gegen 14 Uhr im Bereich der Toiletten auf dem Außengelände des Schulhofs aufgehalten und von weiteren Schülern beobachtet worden sein. Danach flüchtete er in Richtung Kasinostraße.

Der Unbekannte wurde auf ein Alter zwischen 40 und 50 Jahren und eine Körpergröße von circa 1,60 bis 1,70 Meter geschätzt. Bevor er sich auszog, soll er eine „ausgewaschene“ Bluejeans und eine dunkelblaue Jacke mit zwei dunkelroten Streifen, weiße Sneakers sowie ein dunkles T-Shirt getragen haben. Als auffällig wurde sein „krummer Gang/Buckel“ wahrgenommen. Zudem trug er einen schwarzen Dreitagebart. Seine Haare wurden als „leicht lockig und zur Seite gekämmt“ beschrieben.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen