Eberstadt: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Freitagvormittag (16.06.23) kam es auf der Heidelberger Landstraße zwischen Wartehalle und Oberstraße zu einem schweren Alleinunfall eines Radfahrers. Ein 85-Jähriger aus Seeheim-Jugenheim befuhr mit seinem Fahrrad gegen 11.00 Uhr die Heidelberger Landstraße in südlicher Richtung. Kurz vor der Kreuzung mit der Oberstraße stürzte er und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Darmstädter Krankenhaus verlegt. Die Amtsanwaltschaft Darmstadt beauftragte einen Sachverständigen zur Aufklärung des Sachverhalts. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 95090 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen