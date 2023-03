„Streitsache Straßennamen“: Oberbürgermeister Partsch stellt Publikation „Eine Dokumentation des Umbenennungsprozesses in Darmstadt 2013-2022“ vor

Teilen

Oberbürgermeister Jochen Partsch hat am Dienstag (21.03.23) das vom Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt herausgegebene Buch „Streitsache Straßennamen. Eine Dokumentation des Umbenennungsprozesses in Darmstadt 2013-2022“ vorgestellt.

Dazu sagte Oberbürgermeister Partsch: „Dieser Band fasst den Ablauf und Abschluss eines fast zehnjährigen, zeitweise mühsamen, aber für unsere Gesellschaft bedeutsamen Prozesses kompetent und kompakt zusammen. Schon an der Prozessdauer ist ersichtlich, dass wir bei den erforderlichen Recherchen und Gesprächen mit der dem Sachverhalt angemessenen Sorgfalt, Reflektion und Offenheit vorgegangen sind. Die dann Ende 2022 beschlossenen Straßenumbenennungen entsprechen unserem Selbstverständnis als einer demokratischen, vielfältigen und weltoffenen Stadt und Gesellschaft. Wir würdigen damit Menschen, die zeit ihres Lebens auf jeweils ihre Weise zu einem demokratischen Gemeinwesen, zu kultureller Vielfalt, zu einem fairen Umgang im Alltag und Toleranz beigetragen haben. Die sehr ernsthafte und intensive Diskussion um die Benennung und Umbenennung von Straßen hat für uns zu einer bewussten Auseinandersetzung mit der Geschichte unserer Stadt und der deutschen Geschichte sowie deren Aufarbeitung beigetragen. Straßenumbenennungen führen nicht zu Ausblendungen, sondern im Gegenteil zu einer Hinwendung zu historischen Personen und ihrem Wirken. Sich mit Straßennamen auseinanderzusetzen bedeutet, die historischen Zusammenhänge ihrer Entstehung besser zu begreifen und eben nicht verdrängen zu wollen. Die Taten der Namensträger und Namensträgerinnen und ihre Verwicklung in der historischen Entwicklung, sollen weder verschwiegen noch vergessen werden. Stattdessen ehren wir jetzt Menschen, die sich auf herausragende Weise für die Demokratie, für die kulturelle Vielfalt, für Freiheit und Toleranz eingesetzt haben. Ihnen kommt nun ein verdienter Platz in der Öffentlichkeit zu, auf unseren Straßen, die das sichtbare Netz der kulturellen Topografie unserer Stadt bilden. Dies gilt für alle Ausgewählten, im besonderen Maße für Fritz Bauer, dessen unermüdlichen Einsatz es zu verdanken ist, historische Gerechtigkeit als Fundament unserer demokratischen Gesellschaft zu verankern.“

Den Anfang des Straßenumbenennungsprozesses machte der Beschluss der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung vom Februar 2013, die Namensgeberinnen und -geber von Darmstädter Straßennamen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie in die NS-Diktatur verstrickt waren und ob deren Leben bzw. deren politische Einstellung den Werten einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft entspricht. Ein von Oberbürgermeister Partsch beauftragter und geleiteter Fachbeirat, dem Historikerinnen und Historiker sowie Beschäftigte der städtischen Kulturverwaltung angehörten, führte die Prüfung der Straßennamen auf der Grundlage der Recherchen und wissenschaftlichen Vorarbeiten des Büros für Erinnerungskultur (Babenhausen) durch und empfahl folgende Änderungen:

Umbenennung der Alarich-Weiss-Straße nach dem Nobelpreisträger für Physik Peter Grünberg (1939-2018);

Umbenennung der Brandisstraße nach Jonathan Heimes (1990-2016);

Aberkennung der Widmung des zum großen Teil auf dem Griesheimer Stadtgebiet liegenden Georgiiplatzes nach Walter Georgii;

Umbenennung der Kranichsteiner Grundstraße nach der Kinder- und Jugendbuchautorin sowie Übersetzerin Mirjam Pressler (1940-2019);

Umbenennung der Hindenburgstraße nach dem Hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968), der unter anderem den Frankfurter Auschwitzprozess initiierte;

Umbenennung des Kleukenswegs nach der Tänzerin und Tanzpädagogin Elizabeth Duncan (1871-1948);

Umbenennung des Kuhnwegs nach der ersten weiblichen Stadtverordneten der Nachkriegszeit, Ruth Horn (1908-1987);

Umbenennung der Von-der-Au-Straße nach der Darmstädter Reiseschriftstellerin Milli Bau (1906-2005).

Diesen Empfehlungen schlossen sich Ende 2022 Stadtverordnetenversammlung und Magistrat mit großer Mehrheit an. „Den Mitgliedern des Fachbeirats, dem Büro für Erinnerungskultur und den Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den Umbenennungsprozess eingebracht haben, möchte ich meinen Dank aussprechen. Aufgrund Ihrer Expertise und ihrem Mitwirken konnte der Prozess der Straßenumbenennungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden“, so Partsch.

Die Projektbeschreibung und der Projektbericht sind online auf der → städtischen Webseite abrufbar.

Bibliographische Angaben

„Streitsache Straßennamen. Eine Dokumentation des Umbenennungsprozesses in Darmstadt 2013-2022“, herausgegeben vom Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt – Stadtarchiv, Darmstadt 2023.

Konzeption und wissenschaftliche Bearbeitung: Büro für Erinnerungskultur, Babenhausen

Redaktion: Stadtarchiv Darmstadt

Mitglieder des Fachbeirats

Dr. Peter Engels, Stadtarchiv Darmstadt;

Dr. Annegret Holtmann-Mares, Universitätsarchiv der TU Darmstadt;

Prof. Dr. Ludger Hünnekens, städtischer Kulturreferent;

Dr. Johannes Kistenich-Zerfaß, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt;

Dr. Thomas Lange, Archivpädagoge am Hessischen Staatsarchiv Darmstadt i. R.;

Oberbürgermeister Jochen Partsch, Vorsitzender;

Prof. Dr. em. Dieter Schott, Institut für Geschichte der TU Darmstadt.

Wissenschaftliche Recherche und Analyse

Dr. Holger Köhn, Büro für Erinnerungskultur, Babenhausen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt