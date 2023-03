Details zu Evakuierung und Sperrungen nach Bombenfund auf dem Werksgelände von Röhm in Weiterstadt

Teilen

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe kommt es am Mittwoch (22.03.23), in Weiterstadt im Bereich des Stadtteils Riedbahn zu erheblichen Beeinträchtigungen. Bei der Überprüfung eines Baufeldes für eine Solaranlage durch die Firma Röhm wurde auf einem unbebauten Teil des Werksgeländes eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie der Krisenstab unter der Leitung des Landkreises Darmstadt-Dieburg mitteilt, handelt es sich um eine 500-Kilogramm-Bombe, die am Mittwoch durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Hessen entschärft wird.

Zur ihrer Sicherheit werden die Anwohnerinnen und Anwohner im Radius von 1.000m um den betroffenen Bereich und der angrenzenden Bereiche, insbesondere des Weiterstädter Stadtteils Riedbahn, evakuiert. Das Betretungsverbot der Städte Weiterstadt und Darmstadt. Besser: Ein entsprechendes Bertretungsverbot für die betroffenen Bereiche, ausgesprochen von den Städten Weiterstadt und Darmstadt, beginnt am Mittwoch um 8 Uhr und endet um 20 Uhr. Ab 11 Uhr werden die notwendigen Sperrungen auf der Bundesstraße 3 und 42 und der Bahnstrecken Darmstadt – Wiesbaden/Mainz und Darmstadt – Frankfurt vorgenommen sein. Neben den Straßen der zu räumenden Wohngebiete ist auch das gesamte Industriegebiet Nord der Stadt Weiterstadt (LOOP5, DECATHLON, MediaMarkt) betroffen.

Die Lage wird durch den Krisenstab unter Leitung des Landkreises Darmstadt-Dieburg in enger Abstimmung mit Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Berufs- und Werkfeuerwehr, den beiden betroffenen Städten Weiterstadt und Darmstadt und den Unternehmen Röhm und Evonik nach Abschluss der Entschärfung beendet.

Von der Evakuierung betroffen sind folgende Straßen ganz oder teilweise:

Weiterstadt: Amselweg, Birkenweg, Feldstr., Finkenweg, Grüner Weg, Gutenbergstr., In der hohen Tanne, In der Krümme, Industriestr., Lagerstr., Riedbahnstr., Riedstr., Robert-Bosch-Str., Robert-Koch-Str., Rudolf-Diesel-Str., Sandstr., Wiesenstr., Zeppelinstr. .

Darmstadt: Am Wesel Acker, Akazienweg, Bunsenstr., Gräfenhäuser Str., Haasstr., Mainzer Str. (bis Palaswisenstr.), Michaelisstr. (bis Jugendzentrum), Nansenstr., Staudingerstr., Im Harras (bis Kölner Str.), Otto-Röhm-Str. (Fialen ALDI Süd und Möbelhaus mömax).

Die zu evakuierenden Anwohnerinnen und Anwohner werden am Mittwoch konkret von der Kommunalpolizei Weiterstadt und Stadtpolizei Darmstadt zum Verlassen ihrer Wohnung aufgefordert.

Hilfsbedürftige, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, sollen sich über das Infotelefon melden. Für Evakuierte steht die Bürgerzentrum Weiterstadt (Carl-Ulrich-Straße 9-13) und Schneppenhausen (Gräfenhäuser Straße 23) sowie in Darmstadt die Käthe-Kollwitz-Schule (Koblenzer Str. 8) zur Verfügung.

Infotelefon Weiterstadt: 06150/400-1005

Infotelefon Darmstadt: 06151/13-2060

Quelle: Landkreis Darmstadt-Dieburg