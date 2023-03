Evakuierung aufgrund von Weltkriegsbombenfund in Weiterstadt – Riedbahn sowie Gewerbegebiete werden geräumt

Teilen

Der Fund einer Weltkriegsbombe auf dem Gelände der Firma Röhm und die dazugehörige Sprengung/Entschärfung am Mittwoch (22.03.2023) bringt eine großflächige Evakuierung im Weiterstädter Stadtteil Riedbahn mit sich. Die Evakuierungszone beinhaltet den Bereich im Radius von mindestens einem Kilometer um den Bombenfundort. Dies betrifft die komplette Riedbahn, das Gewerbegebiet Süd und West sowie Teile des Gewerbegebiets Nord.

Die Sprengung der Bombe durch den Kampfmittelräumdienst ist vorgesehen für Mittwoch (22.03.2023) zwischen 12:00 – 14:00 Uhr. Bereits ab 8:00 Uhr herrscht ein Betretungsverbot der entsprechenden Bereiche, zur gleichen Zeit startet auch die Evakuierung der etwa 2.000 Einwohner der Riedbahn. Für diese wird eine Unterkunft in den Bürgerhäusern Braunshardt und Schneppenhausen sowie dem Bürgerzentrum Weiterstadt eingerichtet. Betroffene Personen werden darum gebeten, notwendige Medikamente, Babynahrung etc. mit in die Unterkunft zu nehmen.

Der öffentliche Nahverkehr wird die Riedbahn ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anfahren, ebenso werden die Abfahrten der Autobahn A5 in Richtung Darmstadt und Gewerbegebiete gesperrt, aller Voraussicht nach wird die RB75 ebenfalls nicht mehr verkehren. Gesperrt werden außerdem die B42 und L3113 in den entsprechenden Bereichen rund um den Bombenfundort. Die Einschränkungen und Sperrungen halten aller Voraussicht nach bis 20:00 Uhr an.

Quelle: Stadt Weiterstadt